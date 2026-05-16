Telugu

5 నిమిషాల్లో వేసుకోగలిగే మెహెందీ డిజైన్స్.. ఇవిగో!

life May 16 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
Telugu

జాలీ ప్యాటర్న్ మెహెందీ

జాలీ డిజైన్ పాదాలకు మోడ్రన్, రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్‌లో వేళ్లు, చీలమండల చుట్టూ సన్నని పూలతో కూడిన జాలీని వేస్తారు. ఇది చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
Image credits: pinterest
Telugu

పట్టీ స్టైల్ బెల్ మెహెందీ డిజైన్

మీకు సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ కావాలంటే, బెల్ ప్యాటర్న్ మెహందీ బెస్ట్ ఆప్షన్. చీలమండలం నుంచి వేళ్ల వరకు వేసే ఈ సన్నని తీగ డిజైన్ పట్టీలతో కలిపి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
Image credits: social media
Telugu

ఫ్లోరల్ ఫుట్ మెహందీ డిజైన్

పూలు, ఆకులతో వేసే మెహందీ ఎప్పటికీ ఔట్ ఆఫ్ ట్రెండ్ అవ్వదు. పాదాల అంచుల వెంబడి గులాబీ, కమలం లేదా ఆకుల డిజైన్లు వేసుకుంటే సాఫ్ట్, ఫెమినీన్ లుక్ వస్తుంది.
Image credits: instagram
Telugu

మండల ఫుట్ మెహెందీ డిజైన్

పాదాల మధ్యలో గుండ్రని మండల ఆర్ట్ వేసి, దాని చుట్టూ సన్నని ప్యాటర్న్‌తో నింపాలి. ఈ డిజైన్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సులపై, వెండి పట్టీలతో చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

అరబిక్ ఫుట్ మెహెందీ

మీకు నిండుగా ఉండే మెహెందీ నచ్చకపోతే, అరబిక్ డిజైన్ ట్రై చేయవచ్చు. ఇందులో మందపాటి తీగలు, పూల డిజైన్లు, ఖాళీ స్థలం కలయికతో డిజైన్ చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest

Long Haram Designs: మెడకు నిండుగా కనిపించే లాంగ్ హారాలు.. ఓ లుక్కేయండి

Terrace Garden: మీ టెర్రస్‌పై ఈ తెల్లపూల మొక్కలు ఉంటే అదిరిపోతుంది

Gold Locket: పిల్లల ఫేవరేట్ కార్టూన్స్ తో గోల్డ్ లాకెట్స్

Bangle Designs: డైలీవేర్ కి ఈ గాజులు ఎంత బాగుంటాయో.. ఓ లుక్కేయండి