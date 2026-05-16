ప్లేయిన్ బ్యాంగిల్స్, ఆక్సిడైజ్డ్ బ్యాంగిల్స్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ బ్యాంగిల్స్కు ఉన్న చిన్న చిన్న గజ్జెలు, గాజుల అందాన్ని మరింత పెంచాయి.
ప్రస్తుతం చాలామంది అమ్మాయిలు ఈ స్టైల్ ని ఇష్టపడుతున్నారు. తెల్లటి గాజులతో ఆక్సిడైజ్డ్ బ్యాంగిల్స్ కాంబో చాలా అందంగా ఉంటుంది. వీటిని ఏ డ్రెస్పైన అయినా వేసుకోవచ్చు.
రంగురంగుల గాజులతో గోల్డెన్ బ్యాంగిల్స్ కలిపి వేసుకుంటే రాయల్ లుక్ వస్తుంది. ఇవి అన్ని సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి. ఏ డ్రైస్ తో అయినా మ్యాచ్ చేయవచ్చు.
వైట్ జెల్లీ బ్యాంగిల్స్కు సిల్వర్ గజ్జెల కడియం జోడిస్తే క్లాసిక్ లుక్ వస్తుంది. పార్టీవేర్ డ్రెస్సులతో ఈ కాంబినేషన్ ట్రై చేయవచ్చు. అద్భుతంగా ఉంటుంది.
పర్పుల్ కలర్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్లో ఉంది. ఏ ఫంక్షన్కైనా ఈ గాజులు వేసుకొని మెరిసిపోవచ్చు. చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. అందంగా ఉంటాయి.
