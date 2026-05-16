Gold Locket: పిల్లల ఫేవరేట్ కార్టూన్స్ తో గోల్డ్ లాకెట్స్

మీ పిల్లలకు నచ్చిన కార్టూన్ క్యారెక్టర్స్ తో ఇలా అందమైన గోల్డ్ లాకెట్స్ తయారు చేసి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వండి.. వారు ఎంతో ఇష్టంగా వేసుకుంటారు..
ఈ రోజుల్లో గోల్డ్ బేస్తో వచ్చే కలర్ఫుల్ పెండెంట్లు చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. మీరు మీ పాప కోసం చేతిలో పువ్వు పట్టుకున్న పెప్పా పిగ్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
పిల్లలకు టామ్ అండ్ జెర్రీ కార్టూన్ అంటే చాలా ఇష్టం. మీరు మీ పిల్లల కోసం టామ్ క్యారెక్టర్ పెండెంట్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీనిపై గోల్డ్ ప్లేటింగ్ ఉంటుంది.
చిన్న పిల్లల మెడలో చిన్నగా, క్యూట్గా ఉండే మిక్కీ మౌస్ పెండెంట్ చాలా ముద్దుగా కనిపిస్తుంది. దీనికి సన్నని గోల్డ్ చైన్ జత చేసి, మీ పాప మొదటి పుట్టినరోజుకు స్పెషల్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి.
పాండా ఆకారంలో ఉండే గోల్డ్ పెండెంట్ కూడా పిల్లలకు చాలా బాగా నప్పుతుంది. మీ పాప 10-12 ఏళ్ల వయసు వచ్చేవరకు దీన్ని సులభంగా వేసుకోవచ్చు.
టెడ్డీ బేర్ ఆకారంలో ఉండే పెండెంట్ పిల్లలకు ఎప్పటినుంచో ఫేవరెట్ డిజైన్. గోల్డ్ బేస్పై డైమండ్ డిటైలింగ్తో చేసిన ఈ పెండెంట్, పాప మెడలో చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తుంది.
పిల్లలకు డోరేమాన్ కార్టూన్ చాలా ఇష్టం. అందుకే మీరు డోరేమాన్ ఆకారంలో ఉండే మినీ పెండెంట్ను కూడా చేయించవచ్చు. ఈ పెండెంట్ సుమారు 1.5 నుంచి 2 గ్రాముల బంగారంలో సులభంగా తయారవుతుంది.
