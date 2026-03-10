పూజా హెగ్డే లేటెస్ట్ శారీ లుక్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ రెడ్ బనారసీ రెడీ-టు-వేర్ చీరను ఆమె ఫ్యూజన్ స్టైల్లో కట్టుకుంది.
మీకు లైట్ వెయిట్ చీరలు ఇష్టమైతే ఈ సీ గ్రీన్ టిష్యూ చీర ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. బోర్డర్లోని సిల్వర్ జరీ వర్క్ మరింత మెరుపునిస్తోంది.
ఈ మధ్య డార్క్ కలర్ చీరలు బాగా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. మీరు కూడా పర్పుల్ కలర్ బనారసీ చీర కట్టుకొని స్టైలిష్ లుక్ పొందవచ్చు.
చీరను కాస్త భిన్నంగా కట్టుకోవాలనుకుంటే, పూజా హెగ్డే ఈ లుక్ నుంచి ఐడియా తీసుకోవచ్చు. ఆమె టిష్యూ చీరను కార్సెట్ బ్లౌజ్ లోపలి నుంచి ధరించింది.
పండుగలకు పూజాలా గోల్డెన్ శారీ ట్రై చేయవచ్చు. దీనికి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ జత చేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.
ట్రెడిషనల్ కానీ స్టైలిష్ లుక్ కోసం, మీరు ఐవరీ కలర్ సిల్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ ఈ చీరకు మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తోంది.
