పూజా హెగ్డే కొత్త చీరకట్టు, పండగలకు అదిరిపోతుంది

life Mar 10 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
రెడీ-టు-వేర్ చీర

పూజా హెగ్డే లేటెస్ట్ శారీ లుక్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ రెడ్ బనారసీ రెడీ-టు-వేర్ చీరను ఆమె ఫ్యూజన్ స్టైల్‌లో కట్టుకుంది. 

Image credits: instagram
సీ గ్రీన్ టిష్యూ శారీ

మీకు లైట్ వెయిట్ చీరలు ఇష్టమైతే ఈ సీ గ్రీన్ టిష్యూ చీర ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.  బోర్డర్‌లోని సిల్వర్ జరీ వర్క్ మరింత మెరుపునిస్తోంది. 

Image credits: instagram
పర్పుల్ బనారసీ చీర

ఈ మధ్య డార్క్ కలర్ చీరలు బాగా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. మీరు కూడా పర్పుల్ కలర్ బనారసీ చీర కట్టుకొని స్టైలిష్ లుక్ పొందవచ్చు. 

Image credits: instagram
కార్సెట్ బ్లౌజ్‌తో పింక్ టిష్యూ శారీ

చీరను కాస్త భిన్నంగా కట్టుకోవాలనుకుంటే, పూజా హెగ్డే ఈ లుక్ నుంచి ఐడియా తీసుకోవచ్చు. ఆమె టిష్యూ చీరను కార్సెట్ బ్లౌజ్ లోపలి నుంచి ధరించింది. 

Image credits: instagram
గోల్డెన్ శారీ

పండుగలకు పూజాలా గోల్డెన్ శారీ ట్రై చేయవచ్చు. దీనికి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్‌ జత చేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Instagram
ఐవరీ కలర్ సిల్క్ శారీ

ట్రెడిషనల్ కానీ స్టైలిష్ లుక్ కోసం, మీరు ఐవరీ కలర్ సిల్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్ ఈ చీరకు మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తోంది.

Image credits: Instagram

