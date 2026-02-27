Telugu

ట్రెండింగ్ పింక్ స్టోన్ మెట్టెల డిజైన్లు

Author: Haritha Chappa Image Credits:chat GPT Instagram
హార్ట్ షేప్ పింక్ స్టోన్ మెట్టెలు

మహిళలు హార్ట్ షేప్ మెట్టెలు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా ఈ హార్ట్ షేప్ స్టైల్ పింక్ స్టోన్ మెట్టెలను పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: amazing_gadgets.17 Instagram
రౌండ్ షేప్ పింక్ స్టోన్ మెట్టెలు

రౌండ్ షేప్‌లో ఉన్న ఈ పింక్ స్టోన్ మెట్టెలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. మూడు పెద్ద పింక్ స్టోన్స్‌తో చేసిన ఈ డిజైన్ దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతోంది.

Image credits: amazing_gadgets.17 Instagram
డార్క్ అండ్ లైట్ పింక్ స్టోన్ మెట్టెలు

డార్క్, బేబీ పింక్ కలర్ స్టోన్స్‌తో అలంకరించిన ఈ మెట్టెలు ఎంతో స్టైలిష్‌గా ఉన్నాయి.  పెళ్లికూతురికి గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వడానికైనా ఇది క్లాసీ పీస్.

Image credits: amazing_gadgets.17 Instagram
బేబీ పింక్ స్టోన్‌తో నెమలి డిజైన్

ఈ డిజైన్ పెళ్లికూతురికి గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వడానికి పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. నెమలి ఆకారంలో ఉన్న ఈ మెట్టెల రెక్కలను బేబీ పింక్ స్టోన్స్‌తో అలంకరించారు.

Image credits: amazing_gadgets.17 Instagram
పింక్ స్టోన్‌తో ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టెలు

ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టెలు తెల్లని పాదాల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. దీనిని పింక్ స్టోన్స్‌తో అలంకరించారు.

Image credits: shayagrams Instagram
అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు

ఇవి ఎవరికైనా సరిపోయే అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు. ఇవి పాదాలకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: eternz
రెండు రంగుల మెట్టెలు

ఇవి కూడా అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు. ఎరుపు, గులాబీ రంగు కలయికతో వస్తాయి.

Image credits: eternz

