మహిళలు హార్ట్ షేప్ మెట్టెలు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా ఈ హార్ట్ షేప్ స్టైల్ పింక్ స్టోన్ మెట్టెలను పెట్టుకోవచ్చు.
రౌండ్ షేప్లో ఉన్న ఈ పింక్ స్టోన్ మెట్టెలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. మూడు పెద్ద పింక్ స్టోన్స్తో చేసిన ఈ డిజైన్ దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతోంది.
డార్క్, బేబీ పింక్ కలర్ స్టోన్స్తో అలంకరించిన ఈ మెట్టెలు ఎంతో స్టైలిష్గా ఉన్నాయి. పెళ్లికూతురికి గిఫ్ట్గా ఇవ్వడానికైనా ఇది క్లాసీ పీస్.
ఈ డిజైన్ పెళ్లికూతురికి గిఫ్ట్గా ఇవ్వడానికి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. నెమలి ఆకారంలో ఉన్న ఈ మెట్టెల రెక్కలను బేబీ పింక్ స్టోన్స్తో అలంకరించారు.
ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టెలు తెల్లని పాదాల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. దీనిని పింక్ స్టోన్స్తో అలంకరించారు.
ఇవి ఎవరికైనా సరిపోయే అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు. ఇవి పాదాలకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.
ఇవి కూడా అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు. ఎరుపు, గులాబీ రంగు కలయికతో వస్తాయి.
