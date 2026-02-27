Kitchen Hacks:గిన్నెలు మాడిపోయాయా? మళ్లీ కొత్తవాటిలా మార్చొచ్చు

వంటగదిలో మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల గిన్నెలు మాడిపోతాయి. వీటిని శుభ్రం చేయడం పెద్ద తలనొప్పి. కింద చెప్పిన చిట్కాలు పాటిస్తే, మళ్లీ కొత్త వాటిలా మార్చేయవచ్చు
ఒక నిమ్మకాయను తీసుకుని రెండు ముక్కలుగా కోయాలి. దానికి కొద్దిగా ఉప్పు అద్ది, మాడిన గిన్నెలపై బాగా రుద్దాలి. ఇలా రెండుసార్లు చేయాలి.
కొద్ది సేపటి తర్వాత ఆ గిన్నెలను ట్యాప్ నీటి కింద పెట్టి బాగా తోమాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గిన్నెలపై ఉన్న జిడ్డు, నలుపు మొత్తం పోయి, అవి తళతళా మెరుస్తాయి.
