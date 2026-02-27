Telugu

Kitchen Hacks:గిన్నెలు మాడిపోయాయా? మళ్లీ కొత్తవాటిలా మార్చొచ్చు

life Feb 27 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:freepik
Telugu

మాడిన గిన్నెలు

వంటగదిలో మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల గిన్నెలు మాడిపోతాయి. వీటిని శుభ్రం చేయడం పెద్ద తలనొప్పి. కింద చెప్పిన చిట్కాలు పాటిస్తే, మళ్లీ కొత్త వాటిలా మార్చేయవచ్చు

Image credits: our own
Telugu

ఎలా వాడాలంటే..

ఒక నిమ్మకాయను తీసుకుని రెండు ముక్కలుగా కోయాలి. దానికి కొద్దిగా ఉప్పు అద్ది, మాడిన గిన్నెలపై బాగా రుద్దాలి. ఇలా రెండుసార్లు చేయాలి.

Image credits: AI
Telugu

నిమ్మకాయ అద్భుతం

మాడిపోయిన గిన్నెలకు నిమ్మకాయ సరైన మందు. దీనిలో ఉండే రసాయన సమ్మేళనాలు ఎలాంటి మొండి జిడ్డునైనా వెంటనే తొలగిస్తాయి. వీటికి శుభ్రపరిచే శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
Image credits: Pinterest
Telugu

తళతళా మెరుస్తాయి

కొద్ది సేపటి తర్వాత  ఆ గిన్నెలను ట్యాప్ నీటి కింద పెట్టి బాగా తోమాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గిన్నెలపై ఉన్న జిడ్డు, నలుపు  మొత్తం పోయి, అవి తళతళా మెరుస్తాయి.

Image credits: Getty

Saree Reuse: పాత చీరను ఇలా కొత్త డిజైనర్ డ్రెస్‌గా మార్చేయండి

Silk Suits: స్మూత్ ఫ్యాబ్రిక్ లో అదిరిపోయే సూట్స్ .. చూసేయండి!

Orange Benefits: రోజుకో ఆరెంజ్ తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

Blouse Designs: అదిరిపోయే స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు