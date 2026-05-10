ఇలాంటి పింక్ గాజులు వేసుకుంటే ఆ లుక్కే వేరు

life May 10 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat gpt and instagram
పింక్ వెల్వెట్ గాజులు

గులాబీ రంగు గాజులలో వెల్వెట్ గాజులను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మీ చేతుల మెరుపును మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: banglesofkraftiverse Instagram
స్టోన్ వర్క్ పింక్ గ్లాస్ గాజులు

ఈ అందమైన స్టోన్ వర్క్ పింక్ గ్లాస్ గాజుల డిజైన్ తెల్లని రాళ్ల పనితనంతో వస్తుంది. 

Image credits: rosin_bangles Instagram
రెయిన్ డ్రాప్ పింక్ గ్లాస్ గాజులు

రెయిన్ డ్రాప్ స్టైల్‌లో లైట్ లేదా బేబీ పింక్ కలర్‌లో ఈ గ్లాస్ గాజుల డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, ట్రెండీగా ఉంటుంది. 

Image credits: kayofficials_pk Instagram
సిల్క్ థ్రెడ్ సౌత్ ఇండియన్ గాజులు

సిల్క్ థ్రెడ్ సౌత్ ఇండియన్ గాజుల ఈ అద్భుతమైన డిజైన్ కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు చాలా ప్రత్యేకం. 

Image credits: pinterest Instagram
పింక్ జెల్లీ గాజులు

పింక్ జెల్లీ గాజుల ఈ అందమైన డిజైన్ ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్‌లో ఉంది. 

Image credits: rosin_bangles Instagram
రాజ్‌పూత్ ధాలూ చూడా

పింక్ కలర్‌లో ట్రెడిషనల్ రాజ్‌పూత్ లుక్ కావాలంటే, మీరు రాజస్థానీ స్టైల్‌లో పింక్ ధాలూ గాజులను ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: varakh_Instagram
చేతులకు గాజులే అందం

ఏ రంగు గాజులైనా చేతులకు వేసుకుంటే ఆ అందమే వేరు.

Image credits: Getty

