Soft Idli: హోటల్ స్టైల్ లో ఇడ్లీలు మెత్తగా రావాలా? ఇదే సీక్రెట్

ఇంట్లో ఇడ్లీలు ఎప్పుడు చేసినా మెత్తగా రావడం లేదా? అయితే సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.
ఇడ్లీ మృదువుగా రావాలంటే.. మినపప్పు , బియ్యం నానపెట్టడం చాలా ముఖ్యం. కనీసం 4 నుంచి 5 గంటలు నానబెట్టాలి.
ఇడ్లీ పిండి ని మీరు బియ్యంతో కాకుండా రవ్వ వాడితే, మినపప్పు మిశ్రమంతో 8-9 గంటలు నానబెట్టాలి.
పిండి రుబ్బేటప్పుడు గుప్పెడు మరమరాలు/అటుకులు కలపాలి.
పిండి రుబ్బేందుకు కాచి చల్లార్చిన నీటిని వాడాలి.
ప్లేట్లకు నూనె/నెయ్యి రాసి పిండి వేస్తే ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
ఆవిరి తగ్గిన తర్వాతే ఇడ్లీ పాత్ర నుంచి ఇడ్లీలను తీయాలి.
ప్లేట్లపై తడి బట్ట వేసి, దానిపై పిండి వేసి ఇడ్లీలు చేయొచ్చు. ఇడ్లీ పిండిలో చిటికెడు వంటసోడా కూడా వేసుకోవచ్చు.
