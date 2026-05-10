Telugu

Soft Idli: హోటల్ స్టైల్ లో ఇడ్లీలు మెత్తగా రావాలా? ఇదే సీక్రెట్

food-life May 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:social media
Telugu

ఇడ్లీలు మృదువుగా రావడం లేదా?

ఇంట్లో ఇడ్లీలు ఎప్పుడు చేసినా మెత్తగా రావడం లేదా? అయితే సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.

Image credits: Pinterest
Telugu

పప్పు ఎన్ని గంటలు నానపెట్టాలి?

  ఇడ్లీ మృదువుగా రావాలంటే..  మినపప్పు , బియ్యం నానపెట్టడం చాలా ముఖ్యం. కనీసం  4 నుంచి 5 గంటలు నానబెట్టాలి.

Image credits: Istock
Telugu

బియ్యం కాకుండా రవ్వ వాడితే....

ఇడ్లీ పిండి ని మీరు బియ్యంతో కాకుండా రవ్వ వాడితే, మినపప్పు మిశ్రమంతో 8-9 గంటలు నానబెట్టాలి.

Image credits: Pinterest
Telugu

పిండి రుబ్బేటప్పుడు ఇదొక్కటి కలిపితే...

పిండి రుబ్బేటప్పుడు గుప్పెడు మరమరాలు/అటుకులు కలపాలి.

Image credits: instagram
Telugu

పిండి రుబ్బుకునేటప్పుడు వాడే నీరు..

పిండి రుబ్బేందుకు కాచి చల్లార్చిన నీటిని వాడాలి.

Image credits: instagram
Telugu

మరో చిన్న చిట్కా..

ప్లేట్లకు నూనె/నెయ్యి రాసి పిండి వేస్తే ఇడ్లీలు సాఫ్ట్‌గా వస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

వేడి వేడిగా తీయకూడదు..

ఆవిరి తగ్గిన తర్వాతే ఇడ్లీ పాత్ర నుంచి ఇడ్లీలను తీయాలి.

Image credits: Getty
Telugu

ఇడ్లీ వేసే విధానం...

ప్లేట్లపై తడి బట్ట వేసి, దానిపై పిండి వేసి ఇడ్లీలు చేయొచ్చు. ఇడ్లీ పిండిలో చిటికెడు వంటసోడా కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Getty

Breakfast Ideas: జెన్ జీకి ఫేవరేట్..5 నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే ఇన్ స్టంట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్

Kitchen Hack: అరటికాయ జిగురు చేతులకు అంటకుండా ఉండాలంటే ఇది ట్రై చేయండి

Mango: మామిడి పండ్లు ఇలా మాత్రం తినకూడదని మీకు తెలుసా?

Flax Seeds: రోజూ ఒక స్పూన్ అవిసె గింజలు తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే