Telugu

పండుగ స్పెషల్ లైట్‌వెయిట్ పసుపు చీరలు

life May 10 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
థ్రెడ్ వర్క్ పసుపు షిఫాన్ చీర

షిఫాన్ చీరలు చాలా తేలికగా ఉంటాయి. పసుపు రంగులో థ్రెడ్ వర్క్‌తో ఉన్న ఇలాంటి చీరను మీ వార్డ్‌రోబ్‌లో చేర్చుకోవచ్చు. ఇది మీకు మంచి ఫ్లోయింగ్ లుక్ ఇస్తుంది.
Image credits: instagram
పసుపు-గోల్డెన్ బార్డర్ చీర

ప్లెయిన్ చీరలు ఇష్టపడే వారికి ఈ లైట్‌వెయిట్ డిజైన్‌ నచ్చుతుంది. ప్లెయిన్ చీరపై గోల్డెన్ లేస్ వర్క్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
ఫ్లోరల్ వర్క్ పసుపు చీర

పసుపు చీరల్లో ఈ డిజైన్ పెళ్లైన మహిళలకు నప్పుతుంది. తేలికైన ఆర్గాన్జా చీర బార్డర్‌పై మల్టీకలర్ ఫ్లోరల్ వర్క్ దీనికి ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
గోటా పట్టీ పసుపు చీర

గోటా పట్టీ పసుపు చీర మినిమల్ లుక్‌తో ఎంతో గ్రాండ్‌గా ఉంటుంది. ప్లెయిన్ చీర బార్డర్‌పై గోల్డెన్ గోటా పట్టీ వర్క్ ఉన్న ఈ చీర ధర రూ.2000. 

Image credits: instagram @kapardara_india
పసుపు టిష్యూ సిల్క్ చీర

వేసవిలో వచ్చే పండుగలు లేదా ఫంక్షన్ల కోసం మీరు పసుపు రంగు టిష్యూ సిల్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ప్యాట్రన్‌లోని చీరలు రూ.5000 లోపు ధరకే లభిస్తాయి.

Image credits: shopbollywear.com
ఆకుపచ్చ పసుపు చీర

ఆకుపచ్చ పసుపు రంగుల కలయిక ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఎవరు కట్టుకున్నీ ఈ చీర అదిరిపోతుంది.

Image credits: Getty
సింపుల్ పసుపు చీర

సింపుల్ బోర్డర్ తో వచ్చిన ఎల్లో చీర ఇది. కట్టుకుంటే నిండుగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Getty

