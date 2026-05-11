Telugu

3 గ్రాముల్లో బంగారు కమ్మలు.. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్!

life May 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:chat gpt and instagram
Telugu

నెమలి డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

మీనాకారీ వర్క్‌తో వచ్చిన ఈ నెమలి డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. రాయల్ లుక్‌ ఇస్తాయి. 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: purejewels
Telugu

ట్విస్టెడ్ చార్మ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ ట్విస్టెడ్ చార్మ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్. స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి.  

Image credits: miabytanishq
Telugu

బటర్‌ఫ్లై డిజైన్

సింపుల్, మినిమల్ డిజైన్లు ఇష్టపడేవారికి ఇలాంటి అందమైన బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. 3 గ్రాముల్లోపే వస్తాయి.

Image credits: caratlaneglobal
Telugu

ఏడీ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఏడీ స్టోన్ వర్క్‌తో వచ్చిన ఈ సూదీ దారం స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగా నప్పుతాయి.

Image credits: caratlaneglobal Instagram
Telugu

డబుల్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లోరల్ టాప్స్ తో ఉన్న డబుల్ చైన్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్.. హెవీగా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. 3-4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజూవారీ వాడకానికి ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. అన్ని వయసులవారికి చక్కగా నప్పుతాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: blustone

Green Tea: 14 రోజులు గ్రీన్ టీ తాగితే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

Pearl Bangles: చీరకట్టుకు తగ్గట్టు ముత్యాల గాజులు

Diabetes Diet: షుగర్ పేషెంట్లు ఈ ఫుడ్స్‌కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది!

Gold Rings: ఒకటిన్నర గ్రాము బంగారంతో అద్భుతమైన ఉంగరాలు