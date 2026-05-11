Green Tea: 14 రోజులు గ్రీన్ టీ తాగితే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

గ్రీన్ టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో వాపును తగ్గించి, కణాలను రక్షిస్తాయి. అంతేకాదు.. వయసు పెరుగుతున్నా యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
గ్రీన్ టీలో ఉండే కాటెచిన్స్ అనే సమ్మేళనాలు కాలేయ వాపును తగ్గిస్తాయి. జీవక్రియను మెరుగుపరిచి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.
గ్రీన్ టీని రోజూ తాగడం వల్ల శరీరంలోని "చెడు" కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తగ్గుతుంది. రక్తపోటు కూడా అదుపులో ఉంటుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
గ్రీన్ టీని రోజూ తాగడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఇది మీ మూడ్ను కూడా మెరుగుపరిచి, ఆందోళనను దూరం చేస్తుంది.
గ్రీన్ టీలో యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి నోటి పరిశుభ్రతను మెరుగుపరుస్తాయి. అంతేకాదు, ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి నుంచి కాలేయాన్ని రక్షించడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.
గ్రీన్ టీని రోజూ తాగడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. ఇది డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
