Telugu

చీరకట్టుకు తగ్గట్టు ముత్యాల గాజులు

life May 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
Telugu

వైట్ పర్ల్ గోల్డెన్ గాజుల సెట్

వైట్ పర్ల్, గోల్డెన్ టోన్ కాంబినేషన్‌లో ఉండే ఈ గాజులు చూడగానే ఎవరికైనా నచ్చేస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, పూజలు, పండగల సమయంలో ఈ డిజైన్ మీ లుక్‌కు రాయల్ టచ్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

కుందన్-పర్ల్ కాంబినేషన్ గాజులు

కుందన్, ముత్యాల అందమైన కలయికతో వచ్చిన గాజులు ఇవి.  పట్టు లేదా బెనారసీ చీరలతో ఈ గాజుల సెట్ చాలా క్లాసీగా, రిచ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

మినిమల్ పర్ల్ కడా సెట్

సింపుల్‌గా, క్లాసీగా ఉండే నగలను ఇష్టపడితే ఈ మినిమల్ పర్ల్ కడా చక్కగా నప్పుతుంది. సింపుల్ చీరలపై వేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

మల్టీలేయర్ పర్ల్ గాజుల డిజైన్

మల్టీలేయర్ పర్ల్ గాజుల సెట్స్ సింపుల్ చీరకట్టుకు కూడా స్టైలిష్, గ్రేస్‌ఫుల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

రోజ్ గోల్డ్ పర్ల్ గాజుల సెట్

రోజ్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్‌తో ఉండే ఈ ముత్యాల గాజుల సెట్ మహిళలకు అదిరిపోయే లుక్ ను అందిస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

సాంప్రదాయ ముత్యాల గాజులు

ముత్యాలు పొదిగిన ఈ సాంప్రదాయ గాజుల సెట్ పండగలు, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లలో ధరిస్తే చాలా రాయల్‌గా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: pinterest
Telugu

స్టోన్ స్టడెడ్ పర్ల్ గాజులు

రాళ్లు, ముత్యాలతో అలంకరించిన ఈ గాజుల సెట్ పార్టీలు చేతుల అందాన్ని పెంచి, మీ ఎత్నిక్ లుక్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది.

Image credits: pinterest

Diabetes Diet: షుగర్ పేషెంట్లు ఈ ఫుడ్స్‌కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది!

Gold Rings: ఒకటిన్నర గ్రాము బంగారంతో అద్భుతమైన ఉంగరాలు

Pink Bangles: ఇలాంటి పింక్ గాజులు వేసుకుంటే ఆ లుక్కే వేరు

Yellow Sarees: పండుగ స్పెషల్ లైట్‌వెయిట్ పసుపు చీరలు