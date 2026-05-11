చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు డయాబెటిస్ పేషెంట్లు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఎందుకంటే ఇవి బ్లడ్ షుగర్ను అమాంతం పెంచేస్తాయి.
బేకరీ ఫుడ్స్లో చక్కెర, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. కాబట్టి డయాబెటిస్ పేషెంట్లు వీటిని కూడా తినకపోవడమే మంచిది.
చక్కెర, కృత్రిమ స్వీటెనర్లు కలిపిన జ్యూస్లు, సోడాలకు డయాబెటిస్ పేషెంట్లు దూరంగా ఉండాలి.
నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసిన, వేయించిన ఆహార పదార్థాలను కూడా డయాబెటిస్ పేషెంట్లు తినకూడదు.
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలకు కూడా డయాబెటిస్ పేషెంట్లు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది.
మామిడి, ద్రాక్ష వంటి అధిక తీపి ఉండే పండ్లను కూడా డయాబెటిస్ పేషెంట్లు తినకపోవడమే ఉత్తమం.
