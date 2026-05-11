18 క్యారెట్ల బంగారంతో చేసిన 1.5 గ్రాముల ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ రింగ్ను ఎవరైనా సులభంగా కొనుక్కోవచ్చు. దీనిలో వెండి, ప్లాటినంతో చేసనివి కూడ అమ్ముతున్నారు.
ఈ ట్విస్టెడ్ రింగ్ లో చిన్న చిన్న రాళ్లు పొదిగి ఉన్నాయి. ఇది చాలా కాలం పాటు మన్నికగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
ఈ జిగ్జాగ్ రింగ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చాలా మోడరన్గా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఇది మీ వేలికి కొత్త లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ లైట్వెయిట్ క్రిస్ క్రాస్ రింగ్ చూడటానికి చాలా హెవీగా కనిపిస్తుంది. కానీ దీన్ని కేవలం 1.5 నుంచి 2 గ్రాముల బంగారంతోనే తయారు చేయించుకోవచ్చు.
ఈ లాంగ్ ట్విస్టెడ్ రింగ్ పొడవాటి వేళ్లకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. అమెరికన్ డైమండ్స్తో పొదిగిన లాంగ్ ట్విస్టెడ్ రింగ్ను పెళ్లిళ్లకు అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ గోల్డ్ రింగ్ చాలా తక్కువ బరువుతో వస్తుంది. వేలి సైజుకు తగ్గట్టు అడ్జెస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
డైలీవేర్ కోసం ఈ గోల్డ్ రింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆఫీస్ వేర్ గా పనికొస్తుంది.
