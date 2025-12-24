ఈ సమస్యలు ఉంటే ఇతరుల కన్నా చలి ఎక్కువేస్తుంది

శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆక్సిజన్ సరఫరా సరిగా జరగదు. ఈ కారణంగా కూడా చాలా ఎక్కువగా చలి అనిపిస్తుంది.
రక్తపోటు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా శరీర భాగాలకు రక్త ప్రసరణ నెమ్మదిస్తుంది. ఈ కారణంగా కూడా వ్యక్తికి చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది.
థైరాయిడ్ హార్మోన్ జీవక్రియను నియంత్రిస్తుంది. శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడినప్పుడు, శరీరం తక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ఎక్కువ చలికి కారణమవుతుంది.
శరీరంలో విటమిన్ B12 పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా శరీరానికి చాలా చలిగా అనిపిస్తుంది.
శరీరంలో కొవ్వు తక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఆరోగ్యంగా, మంచి రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారికి చలి తక్కువగా ఉంటుంది.
చలికాలంలో ప్రజలు తక్కువ నీరు తాగుతారు. దీనివల్ల శరీరంలో నీటి పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఇది కూడా ఎక్కువ చలికి కారణం కావచ్చు.
