చపాతీల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల రాత్రిపూట జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా, సులభంగా జరుగుతుంది.
అన్నంతో పోలిస్తే, 2 చపాతీలు తిన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఆకలి కాకుండా ఉంటుంది.
చపాతీలు శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని క్రమంగా అందిస్తాయి. దీంతో రాత్రిపూట భారంగా అనిపించదు.
పరిమిత మోతాదులో చపాతీలు తీసుకుంటే, అధిక కేలరీలు లేకుండా భోజనం పూర్తవుతుంది. ఇది బరువు నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది.
తేలికపాటి భోజనం వల్ల కడుపు భారంగా అనిపించదు. ఇది ప్రశాంతమైన నిద్రకు సహాయపడుతుంది.
2 చపాతీలతో పాటు కూరగాయల కూర లేదా పప్పు తీసుకుంటే, పోషకాలు సమతుల్యంగా లభిస్తాయి.
ప్రతి ఒక్కరి శరీర స్వభావం వేరు. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం మంచిది.
