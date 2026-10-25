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మీ చైనుకు 2 గ్రాముల్లో వచ్చే పెండెంట్ డిజైన్స్

life Oct 25 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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కట్-వర్క్ పెండెంట్

పూల డిజైన్‌తో చెక్కిన కట్-వర్క్ పెండెంట్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఇవి సాధారణ చైన్‌కు కూడా రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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స్టోన్-వర్క్ పెండెంట్

తెల్లటి రాళ్లు పొదిగిన ఫ్లవర్ పెండెంట్లు మెడకు మరింత అందాన్ని తెస్తాయి. ఇవి చూడటానికి అందంగా ఉండటమే కాకుండా రోజువారీ వాడకానికి గట్టిగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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ఫ్లవర్ బాల్ హ్యాంగింగ్ పెండెంట్

చూడటానికి కొంచెం బరువుగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ ఫ్లవర్ బాల్ డిజైన్ పెండెంట్లు మోడ్రన్ డ్రెస్సులకు కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Pinterest
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నవరత్న పెండెంట్

9 రంగుల రాళ్లతో పొదిగిన ఈ పెండెంట్ మీ చైన్‌కు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇది అన్ని రంగుల దుస్తులకు చక్కగా నప్పుతుంది.

Image credits: Pinterest
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ఓం పెండెంట్

భక్తి, సంప్రదాయాలను ఇష్టపడేవారు ఓం, పూల డిజైన్ కలిసిన పెండెంట్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో రాళ్లు పొదిగిన డిజైన్లు కూడా దొరుకుతాయి.

Image credits: Pinterest
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హార్ట్ ఫ్లవర్ పెండెంట్

గుండె ఆకారంలో ఉండి, ఎరుపు లేదా ఆకుపచ్చ రాళ్లతో అలంకరించిన పూల పెండెంట్లు యువతులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి.

Image credits: Pinterest
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విరిసిన పువ్వులాంటి పెండెంట్

విచ్చుకున్న పువ్వులా ఉన్న ఈ పెండెంట్ కేవలం రెండు గ్రాముల్లోనే వచ్చేస్తుంది. మెడకు అందం మాత్రం ఫుల్ గా ఇస్తుంది.

Image credits: Abira Jewellers

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