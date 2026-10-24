మధ్యాహ్నం పూట నిద్రపోవడం వల్ల మెదడు త్వరగా రీఫ్రెష్ అవుతుంది. మీ అలసట మొత్తం తగ్గిపోయి మైండ్ చాలా క్లియర్గా మారుతుంది.
నిద్ర లేచిన వెంటనే శరీరంలో కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది. మీరు మిగతా పనులను చాలా చురుకుగా, వేగంగా చేయగలుగుతారు.
నిపుణుల ప్రకారం చిన్న కునుకు తర్వాత ఏకాగ్రత అమాంతం పెరుగుతుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే సామర్థ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
మధ్యాహ్నం నిద్ర మానసిక ఒత్తిడిని సులభంగా తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల మనసు రోజంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువసేపు నిద్రపోతే శరీరంలో అలసట మరింత పెరుగుతుంది. కాబట్టి 20 నిమిషాల చిన్న కునుకు బెస్ట్.
మధ్యాహ్నం ఎక్కువసేపు నిద్రపోతే, రాత్రి పూట నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది. నిద్రలేమి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
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