Blouse Sleeve Designs: చీర అందాన్ని పెంచే బ్లౌజు స్లీవ్ డిజైన్లు..!

ఈ బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ పైభాగంలో అందమైన నీలం రంగు బోర్డర్తో పాటు గోల్డెన్ కలర్ ఎంబ్రాయిడరీ లీఫ్ డిజైన్తో ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది ట్రెడిషనల్ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఈ డిజైన్ హ్యాండ్స్పై ఫ్రిల్స్ లా ముడతలుగా ఉండి, కింద నీలం రంగు బోర్డర్తో చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. సింపుల్ గా ఉన్నా మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ డిజైన్ క్రీమ్ కలర్ క్లాత్ తో ఫ్లీట్స్ వచ్చి, భుజం దగ్గర నీలం రంగు చిన్న రిబ్బన్ బో తో చాలా అందంగా డిజైన్ చేశారు.
ఈ బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్కు వరుసగా మూడు లేయర్లుగా రఫిల్స్ డిజైన్తో సరికొత్త అందాన్ని తెచ్చింది. ఇది మోడరన్, ట్రెండీ లుక్ని అందిస్తుంది.
ఈ బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ చూడటానికి కమలం రేకుల మాదిరిగా నీలం , గోల్డెన్ కాంబినేషన్లో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. మీ బ్లౌజుకి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ చేప పొలుసులు లేదా ఆకుల ఆకారంలో నీలం రంగు లేయర్లుగా అమర్చబడి చాలా ట్రెండీగా ఉంది.
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