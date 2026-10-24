గుడ్లలో శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని అమైనో యాసిడ్స్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి గుడ్డు బెస్ట్ ఆప్షన్.
పెరుగు తినడం వల్ల శరీరానికి ప్రోటీన్ అందుతుంది. ఇందులోని ప్రోబయోటిక్స్ గట్ హెల్త్ ని, జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
సాల్మన్, ట్యూనా లాంటి చేపల్లో ప్రొటీన్తో పాటు ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తాయి.
పనీర్లో ప్రోటీన్, క్యాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను ఇచ్చి బరువు తగ్గడంలో అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
పప్పు ధాన్యాలను రోజూ తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. వీటిలోని ప్రోటీన్, ఫైబర్ వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు.
సోయాబీన్స్లో ముఖ్యమైన అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సోయా ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం కండరాల బలాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
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