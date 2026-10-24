Telugu

బరువు తగ్గడానికి ఈ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ బెస్ట్ ఆప్షన్!

life Oct 24 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

గుడ్లు

గుడ్లలో శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని అమైనో యాసిడ్స్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి గుడ్డు బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Getty
Telugu

పెరుగు

పెరుగు తినడం వల్ల శరీరానికి ప్రోటీన్ అందుతుంది. ఇందులోని ప్రోబయోటిక్స్ గట్ హెల్త్ ని, జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

చేపలు

సాల్మన్, ట్యూనా లాంటి చేపల్లో ప్రొటీన్‌తో పాటు ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

పనీర్

పనీర్‌లో ప్రోటీన్, క్యాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను ఇచ్చి బరువు తగ్గడంలో అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.

Image credits: Freepik
Telugu

పప్పు ధాన్యాలు

పప్పు ధాన్యాలను రోజూ తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. వీటిలోని ప్రోటీన్, ఫైబర్ వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు.

Image credits: Getty
Telugu

సోయాబీన్స్

సోయాబీన్స్‌లో ముఖ్యమైన అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సోయా ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం కండరాల బలాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

Rain : పెళ్లి రోజున వర్షం పడితే మంచిదా? చెడ్డదా?

Afternoon Nap: మధ్యాహ్నం నిద్రపోతే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Gold Haram: 5 తులాల్లో వచ్చే బంగారు హారం.. పట్టు చీరలతో లుక్ అదుర్స్!

Blouse Back Designs:చీరలో మీలుక్ ని స్టైలిష్ గా మార్చే బ్లౌజు డిజైన్లు