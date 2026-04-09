Cushion Cover: డెడ్ చీప్‌గా సోఫా మేకోవర్..అదిరిపోయే 8 ఫ్యాన్సీ కుషన్స్

life Apr 09 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:gemini
పాత సోఫా బోరింగ్‌గా కనిపిస్తోందా?

కొన్ని ఫ్యాన్సీ కుషన్ కవర్లతో కొత్త కళ తీసుకురావచ్చు. ఈ 8 ఫ్యాన్సీ లేటెస్ట్ డిజైన్లతో మీ లివింగ్ రూమ్‌ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.

కాటన్ కుషన్ కవర్

వేసవి కాలానికి కాటన్ కుషన్ కవర్లు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటాయి. సింపుల్ ప్రింట్లు, సాలిడ్ కలర్స్‌లో ఉండే ఈ కవర్లు మీ ఇంటికి సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

కోర్సెట్ కుషన్ కవర్

ఫ్లోరల్ డిజైన్‌తో ఉండే ఈ కోర్సెట్ కుషన్ కవర్లు చూడటానికి చాలా కలర్‌ఫుల్‌గా ఉంటాయి. ఇవి మీ పాత సోఫాను వెంటనే స్టైలిష్‌గా మార్చేస్తాయి.

ఎంబ్రాయిడరీ కుషన్ కవర్

ఈ కుషన్ కవర్లపై రంగురంగుల దారాలతో చేసే ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వీటికి ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి పిల్లో కవర్లు మీ ఇంటికి రాయల్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

ప్యాచ్‌వర్క్ కుషన్ కవర్

రకరకాల బట్ట ముక్కలను కలిపి కుట్టే ఈ యూనిక్ ప్యాచ్‌వర్క్ కుషన్ కవర్లు మీ ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. మీరు లోటస్ డిజైన్ ఉన్న కవర్లను కూడా ట్రై చేయవచ్చు.

3D ఫ్లోరల్ డిజైన్ కుషన్

మీరు కవర్లు లేకుండా నేరుగా 3D ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న కుషన్లను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇవి మీ సోఫాకు మంచి ఎస్తెటిక్ లుక్ ఇస్తాయి. 

ప్రింటెడ్ లైట్ కుషన్ కవర్

వేసవి కోసం మీరు ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్ నుంచి రకరకాల డిజైన్లలో కుషన్ కవర్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి వేసవిలో సౌకర్యంగా ఉండటమే కాకుండా, చూడటానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. 

వెల్వెట్ కుషన్ కవర్

మీ సోఫాకు వెల్వెట్ కవర్ ఉంటే, దానికి మ్యాచింగ్‌గా టాజిల్స్ (కుచ్చులు) ఉన్న వెల్వెట్ కుషన్ కవర్లను వాడండి. ఇవి సోఫా అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

