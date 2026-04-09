Telugu

Gas Stove: గ్యాస్ పొయ్యి మండట్లేదా? ఇదొక్కటి చేయండి

life Apr 09 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
గ్యాస్ పొయ్యి మండటం లేదా?

మీ ఇంట్లో గ్యాస్ పొయ్యి మండటం లేదా? వంట చేయడానికి లేటు అవుతోందా? అయితే మెకానిక్‌ను పిలిచే ముందు ఈ సింపుల్ ట్రిక్ ప్రయత్నించి చూడండి.

స్టేప్లర్ పిన్ చాలు

దీనికి మీకు ఒక స్టేప్లర్ పిన్ లేదా సన్నని తీగ కావాలి. పిన్‌ను నిటారుగా చేయడానికి ఒక నోస్ ప్లయర్ కూడా తీసుకోండి.

ముందు గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి

అంతకన్నాముందు భద్రత ముఖ్యం. గ్యాస్ రిపేర్ చేసేముందు సిలిండర్ రెగ్యులేటర్‌ను ఆఫ్ చేయండి. అప్పుడే పని మొదలుపెట్టండి

పిన్‌ను రెడీ చేసుకోండి

స్టేప్లర్ పిన్‌ను నోస్ ప్లయర్‌తో పట్టుకుని, దాన్ని నిటారుగా చేయండి. అది ఒక చిన్న సూదిలా తయారవుతుంది.

నాజిల్‌ను క్లీన్ చేయండి

బర్నర్‌ను తీసి, స్టవ్‌ను వెనక్కి తిప్పండి. అక్కడ గ్యాస్ వచ్చే చిన్న రంధ్రం కనిపిస్తుంది. అందులో ఈ పిన్ పెట్టి 3-4 సార్లు కదిలించండి. అందులో ఇరుక్కున్న చెత్త బయటకు వస్తుంది.

ఇప్పుడు చెక్ చేయండి

ఇప్పుడు స్టవ్‌ను మళ్లీ యథావిధిగా పెట్టి, బర్నర్‌ను అమర్చండి. గ్యాస్ ఆన్ చేసి స్టవ్ వెలిగించి చూడండి. మంట మునుపటి కంటే కచ్చితంగా ఎక్కువగా వస్తుంది!.

ఒక చిన్న సలహా

ఈ పని చేసేటప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి, నిదానంగా ప్రయత్నించండి. ఒకవేళ మీకు ధైర్యం లేకపోయినా, లేదా నాజిల్ రంధ్రం మరీ గట్టిగా మూసుకుపోయినా.. నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.

Pearl Ring: చేతుల అందాన్ని పెంచే ముత్యాల ఉంగరాలు

Pearl Bracelet: మీకు క్లాసీ లుక్ ఇచ్చే ముత్యాల బ్రేస్‌లెట్లు

Washing Machine: వాషింగ్ మెషిన్ వాడేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకూడదు

Silver Toe Rings: పాదాలకు మెరుపునిచ్చే వెండి మెట్టెలు.. ఇవిగో!