ఈజీగా బరువు తగ్గాలా? రోజూ ఇవి తిన్నా చాలు

food-life Nov 18 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
నట్స్

వివిధ రకాల నట్స్‌లో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. నట్స్ రోజూ తినడం వల్ల అతిగా ఆకలి వేయదు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
గుడ్డు

ఒక ఉడికించిన గుడ్డులో దాదాపు 4 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. శరీరానికి అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలను కూడా అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
పాల ఉత్పత్తులు

పాల ఉత్పత్తుల్లో ప్రోటీన్, కాల్షియం, విటమిన్ డి ఉంటాయి. పాలు, పెరుగు పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి బరువు తగ్గడానికి సాయపడతాయి.

Image credits: Getty
బీట్‌రూట్

బీట్‌రూట్‌లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. బీట్‌రూట్ లాంటి ఆహారాలు స్టామినాను పెంచడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
తెల్ల శనగలు

అర కప్పు (82 గ్రాములు) ఉడికించిన తెల్ల శనగల నుంచి 7 గ్రాముల ప్రోటీన్, 6 గ్రాముల ఫైబర్ లభిస్తాయి. దీనివల్ల కడుపు త్వరగా నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.

Image credits: Meta AI
పప్పుధాన్యాలు

పప్పుధాన్యాలలో ఫైబర్, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. పప్పుధాన్యాలు రోజూ తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Pinterest

