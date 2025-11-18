Telugu

రూమ్ హీటర్ వాడుతున్నారా? ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి

life Nov 18 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
శ్వాస సమస్యలు

ఆస్తమా లాంటి జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు రూమ్ హీటర్ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది శ్వాస సమస్యలు, దగ్గుకు కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty
పొడి వాతావరణం

గదిలో తేమ తగ్గడం వల్ల పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువ. ఇది చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. 

Image credits: Getty
దుమ్ము, ధూళి

రూమ్ హీటర్ వాడేటప్పుడు గదిలో దుమ్ము, ధూళి చేరి అలర్జీలు రావచ్చు. 

Image credits: Getty
కార్బన్ మోనాక్సైడ్

కొన్నిసార్లు రూమ్ హీటర్ నుంచి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటి విష వాయువులు వెలువడవచ్చు. కాబట్టి గదిలో గాలి ప్రసరణ ఉండేలా చూసుకోవాలి.

Image credits: Getty
అగ్ని ప్రమాదం

సరిగ్గా ఆపరేట్ చేయకపోవడం, వైరింగ్‌లో లోపాల వల్ల అగ్ని ప్రమాదాలు కూడా జరగవచ్చు. 

Image credits: Getty
దూరం పాటించాలి

రూమ్ హీటర్‌ను నిర్దిష్ట దూరంలో ఉంచాలి. కర్టెన్లు, ఫర్నిచర్ లాంటివి హీటర్ దగ్గర పెట్టకూడదు.

Image credits: Getty
తేమ ఉన్న ప్రదేశాలు

తేమ ఉన్న ప్రదేశాల్లో రూమ్ హీటర్ అస్సలు పెట్టకూడదు. ఇది పరికరం పాడవ్వడానికి, ప్రమాదాలు జరగడానికి కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty

