ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

health-life Nov 17 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
మునగాకు

మునగాకులో విటమిన్ కె పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ఎముకల ఆరోగ్యానికి మంచిది.

పాలకూర

పాలకూరలో విటమిన్ కె పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలకూరను రెగ్యులర్ గా తినడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది.

మెంతికూర

100 గ్రాముల మెంతికూరలో 180 మైక్రోగ్రాముల విటమిన్ కె ఉంటుంది. దీన్ని డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఎముకలు బలపడతాయి.

కొత్తిమీర

కొత్తిమీర తినడం వల్ల కూడా విటమిన్ కె లభిస్తుంది. 

క్యాబేజీ

ఒక కప్పు క్యాబేజీలో 82 మైక్రోగ్రాముల విటమిన్ కె ఉంటుంది. దీన్ని తినడం ద్వారా ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. 

సోయా బీన్స్

సోయా బీన్స్‌ను డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా కూడా విటమిన్ కె లభిస్తుంది.

పచ్చి బఠానీలు

ఒక కప్పు పచ్చి బఠానీలలో 25 మైక్రోగ్రాముల విటమిన్ కె ఉంటుంది. ఇది కూడా ఎముకల ఆరోగ్యానికి మంచిది.

గుడ్డు

గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్ కె పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని డైట్‌లో చేర్చుకోవడం మంచిది.

