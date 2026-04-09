Telugu

మీకు క్లాసీ లుక్ ఇచ్చే ముత్యాల బ్రేస్‌లెట్లు

life Apr 09 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
క్లాసిక్ పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్

పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్ ఆఫీస్ వేర్‌తో పాటు క్యాజువల్ డ్రెస్సుల మీదకు కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇది మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
గోల్డ్ చైన్‌తో పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్

ముత్యాలు, బంగారం కాంబినేషన్ ఫ్యాషన్‌లోనే ఉంటుంది. ఈ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్ ప్రత్యేక సందర్భాలకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: pinterest
మల్టీ లేయర్ పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్

మల్టీ లేయర్ పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్ బెస్ట్ ఛాయిస్. పార్టీ లేదా పండుగల దుస్తులతో దీన్ని ధరిస్తే, మీ పర్సనాలిటీకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్టైల్ యాడ్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
అందమైన పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్

ముత్యాలతో పాటు చిన్న చిన్న లోలాకులు ఉంటాయి. ఈ బ్రేస్‌లెట్ యంగ్, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. క్యాజువల్ డ్రెస్సులతో ధరిస్తే అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
పెర్ల్, డైమండ్ స్టైల్ బ్రేస్‌లెట్

ముత్యాలతో పాటు డైమండ్ స్టైల్ స్టోన్స్ చేర్చడం వల్ల ఈ బ్రేస్‌లెట్ మరింత గ్లామరస్‌గా మారుతుంది. 

Image credits: instgaram
అడ్జస్టబుల్ పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్

అడ్జస్టబుల్ పెర్ల్ బ్రేస్‌లెట్ ఎవరికైనా సులువుగా సరిపోతుంది. దీని సింపుల్, ఎలిగెంట్ డిజైన్ రోజు ఇది.

Image credits: instagram
సింపుల్ పెర్ల్ బ్రేస్ లెట్

రెండు లేయర్లతో వచ్చే అందమైన పెర్ల్ బ్రేస్ లెట్ ఇది. చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది.  

Image credits: Getty

