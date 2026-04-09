జెల్లీ గాజుల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇవి మెరుస్తూ, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి. ఈ మల్టీకలర్ జెల్లీ గాజులు వేసుకుంటే సింపుల్ గానూ, నిండుగానూ ఉంటుంది.
చిన్న మువ్వలతో వచ్చిన ఈ మెరూన్, బ్లూ కలర్ జెల్లీ గాజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. పండగలకు చీరలు, డ్రెస్సులపైకి ఈ గాజులు ట్రై చేయొచ్చు.
గోల్డెన్ మువ్వలతో అలంకరించిన జెల్లీ గాజులు ఇవి. కాలేజీ అమ్మాయిలు ఇవి వాళ్లకు మంచి ఫ్యూజన్ లుక్ ఇస్తుంది.
పెళ్లైన మహిళలు ఈ రెడ్ కలర్ జెల్లీ గాజులు వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు. వీటి మెరుపు ఏ రంగు చీరకైనా చక్కగా నప్పుతుంది. వీటి ధర రూ.400 నుంచి రూ.500 మధ్యలో ఉంటుంది.
జెల్లీ గాజుల మధ్యలో లేదా అటూ ఇటూ మువ్వల గాజులు జోడించినవే కశ్మీరీ జెల్లీ గాజులు. ఈ సెట్ ధర సుమారు రూ.300 నుంచి రూ.500 వరకు ఉంటుంది.
ప్రత్యేక సందర్భంలో, మీ చీరకట్టుకు ఈ లైట్ క్రీమ్ జెల్లీ గాజులతో మరింత అందం తీసుకురావచ్చు. గలగల శబ్దం కోసం కశ్మీరీ గాజులను జత చేయవచ్చు.
మందంగా ఉండే జెల్లీ గాజులు ఇవి. వాటిపై ఉండే చిన్న డిజైన్లు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.
