Washing Machine: వాషింగ్ మెషిన్ వాడేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకూడదు

life Apr 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:freepik
ఈ పొరపాట్లు చేయకూడదు..

వాషింగ్ మెషిన్ ని శుభ్రం చేయకపోవడం, వేడి నీళ్లు వాడకపోవడం, ఎక్కువ బట్టలు వేయడం, ఎక్కువ డిటర్జెంట్ వాడటం చేయడం వల్ల దుస్తులు పాడౌతాయి. 

జిప్ వేయడం మర్చిపోవద్దు

జీన్స్ ప్యాంట్లు, ఇతర దుస్తులను వాషింగ్ మెషీన్‌లో వేసే ముందు వాటి జిప్‌లను తప్పకుండా మూసేయాలి. లేదంటే, ఆ జిప్‌లు ఇతర బట్టలకు తగిలి చిరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
వాషింగ్ మెషీన్‌ను క్లీన్ చేయకపోవడం

వాషింగ్ మెషీన్‌ను శుభ్రం చేయకుండా వదిలేస్తే, అందులో మురికి, బాక్టీరియా పేరుకుపోతుంది. కాబట్టి, నెలకు ఒక్కసారైనా తప్పనిసరిగా మెషీన్‌ను క్లీన్ చేయాలి.
వేడి నీళ్లు అస్సలు వాడొద్దు

వేడి నీళ్లు బట్టల రంగును పోగొడతాయి. కొన్ని రకాల బట్టలు ముడుచుకుపోయేలా చేస్తాయి. అందుకే, బట్టలు ఉతకడానికి చల్లటి నీటిని వాడటం ఉత్తమం. దీనివల్ల బట్టలు మృదువుగా ఉంటాయి.
అన్నీ కలిపి ఉతకొద్దు

బట్టలను రంగుల ఆధారంగా వేరు చేయాలి. తెలుపు, లేత రంగు, ముదురు రంగు బట్టలను విడివిడిగా ఉతకాలి. అన్నీ కలిపి ఉతికితే, ఒకదాని రంగు మరొకదానికి అంటుకుంటుంది.
ఎక్కువ డిటర్జెంట్ వాడొద్దు

వాషింగ్ మెషీన్‌లో బట్టలు ఉతికేటప్పుడు ఎక్కువ డిటర్జెంట్ వాడకూడదు. అలా వాడితే, అది బట్టలపై తెల్లటి మరకల్లా పేరుకుపోతుంది. ఇది కొంతమందిలో స్కిల్ అలెర్జీలకు కారణం అవుతాయి.

ఓవర్‌లోడ్ చేయొద్దు

మెషీన్‌లో కెపాసిటీకి మించి బట్టలు వేస్తే, అవి సరిగ్గా శుభ్రం కావు. అంతేకాదు, బట్టల మధ్య ఎక్కువ రాపిడి జరిగి, త్వరగా పాడైపోతాయి లేదా చిరిగిపోతాయి.
లేబుల్స్ చదవడం మర్చిపోవద్దు

ప్రతి బట్టపై దాని ఫ్యాబ్రిక్, వాషింగ్ సూచనలతో కూడిన ఒక లేబుల్ ఉంటుంది. ఆ సూచనలను చదివి, వాటి ప్రకారమే బట్టలను ఉతకాలి. అప్పుడే బట్టలు ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి.
Silver Toe Rings: పాదాలకు మెరుపునిచ్చే వెండి మెట్టెలు.. ఇవిగో!

Jelly Bangles: గాజుల ఫ్యాషన్‌లో సరికొత్త ట్రెండ్ జెల్లీ గాజులు

Plant Growth: మొక్కలు వేగంగా పెరగాలంటే ఈ ట్యాబ్లెట్‌ను పొడిలా చల్లండి

Kiwi Fruit: కివీ పండు తింటే ఇన్ని లాభాలా? తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!