కంటికింపుగా నెమలి డిజైన్ వెండి ఉంగరాలు

ఈ వెండి ఉంగరంలో ఎంతో అందంగా ఉంది. చక్కగా చెక్కిన, వంపు తిరిగిన నెమలి డిజైన్ ఇది. ఇది రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ సాంప్రదాయ దుస్తులతో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
అందమైన నెమలి కూర్చున్నట్టు ఉన్న ఉంగరం ఇది. ఈకలపై రంగురాళ్లతో అలంకరించారు. ఈ డిజైన్ పార్టీలు లేదా పండుగలకు చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.
మినిమలిస్ట్ నెమలి డిజైన్తో ఉన్న ఈ సింపుల్ వెండి ఉంగరం రోజూ ధరించడానికి పర్ఫెక్ట్. ఇది చాలా తేలికగా ఉంటుంది.
ఈ వెండి ఉంగరంపై ఆక్సిడైజ్డ్ ఫినిషింగ్ నెమలి డిజైన్ను హైలైట్ చేస్తుంది. సాంప్రదాయ ఆభరణాలు ఇష్టపడే వారికి ఇది బాగా నచ్చుతుంది.
ఓపెన్ ఎండెడ్ వెండి ఉంగరం రెండు చివర్లలో నెమలి డిజైన్ ఉంటుంది. ఆధునిక ఫ్యాషన్కు బాగా సరిపోతుంది.
ఈ ఉంగరంపై ఉన్న ఎంబోస్డ్ నెమలి డిజైన్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ పెళ్లిళ్లు లేదా ప్రత్యేక వేడుకలకు చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది.
