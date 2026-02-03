Telugu

అందమైన నెమలి డిజైన్ జ్యూయలరీ

life Feb 03 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
Telugu

బంగారు నెమలి డిజైన్ చెవిపోగులు

22 క్యారెట్లలో బంగారు నెమలి డిజైన్ చెవిపోగులు ఇవి.  ఇవి చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: google gemini
Telugu

ప్లెయిన్ గోల్డ్ పీకాక్ చెవి దిద్దులు

ప్లెయిన్ గోల్డ్ పీకాక్ డిజైన్ చెవిదిద్దులు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: google gemini
Telugu

నెమలి డిజైన్ నిండుగా

మీరు చెవికి నిండుగా ఉన్న చెవిపోగుల కోసం చూస్తుంటే, నెమలి డిజైన్ చెవిదిద్దులు ఒక మంచి ఎంపిక. 

Image credits: instagram
Telugu

స్టోన్ వర్క్ నెమలి దిద్దులు

మీరు స్టోన్ వర్క్ పీకాక్ చెవి పోగులు కోసం చూస్తే  ఈ ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను తీసుకోవచ్చు. ఇందులో నెమలి డిజైన్ ఉండి, కింద నీలం రంగు రాయి ఉంటుంది.

Image credits: instagram
Telugu

రంగురంగుల బంగారు నెమలి డిజైన్

సాధారణ బంగారంలోనే రంగురంగుల నెమలి డిజైన్ లాకెట్టును కొనవచ్చు. మీరు కలర్‌ఫుల్ గోల్డ్ పీకాక్ డిజైన్ చెవిరింగులు కొనుక్కోవచ్చు.

Image credits: instagram
Telugu

చెవులకు నిండుగా

చెవులకు నిండుగా రాళ్లు పొదిగిన నెమలి చెవి దిద్దులు ఇవి. పెళ్లి కూతుళ్లకు నిండుగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

నెమలి పువ్వులు

మధ్యలో నెమలితో ఉన్న పూల చెవిదిద్దులు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty

Gold: తక్కువ వెయిట్ లో థ్రెడ్ ఇయర్ రింగ్స్

వావ్ అనేలా వధువు కోసం వెండిపట్టీల డిజైన్లు

Bracelet Designs: ఈవిల్ ఐ బ్రేస్లెట్.. ఆఫీస్ లుక్‌కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్

పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. స్టైలిష్ డిజైన్లు ఇవిగో !