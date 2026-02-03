కొత్త పెళ్లికూతురు కోసం బ్రైడల్ హెవీ పట్టీలు ఇవి. కాలికి నిండుగా కనిపిస్తాయి. అందులో రంగురంగు పూసలతో నిండిన పట్టీలు ఇవి.
మీనాకారి వర్క్తో సిల్వర్ పట్టీలను తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఈ పట్టీలు చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
సింపుల్ పట్టీల డిజైన్ ఇవి. ఇందులో మీకు మీనాకారి వర్క్ కూడా కనిపిస్తుంది.
పూలు డిజైన్లతో బ్రైడల్ స్టైల్ పట్టీలు ఇవి. కాళ్లకు పెట్టుకుంటే చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి.
వధువు కాళ్లకి నిండుగా పట్టీలు కావాలంటే ఇలాంటి పట్టీలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
ఈ పట్టీలు భారీ లుక్ తో కనిపిస్తాయి. పాదాలకు నిండుగా మెరిసిపోతాయి. వేడుకలకు ఇవి సరైన ఎంపిక.
ఈ డిజైన్ ఎవరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. సింపుల్ గా కనిపించినా నిండుగా ఉంటే వెండి పట్టీలు ఇవి.
Bracelet Designs: ఈవిల్ ఐ బ్రేస్లెట్.. ఆఫీస్ లుక్కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్
పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. స్టైలిష్ డిజైన్లు ఇవిగో !
మీ బాల్కనీలోనే సొరకాయలు పెంచొచ్చు, ఎలానో తెలుసా?
6 గ్రాముల్లో వచ్చే బంగారు చెవిదిద్దుల డిజైన్లు