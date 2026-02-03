Telugu

Gold: తక్కువ వెయిట్ లో థ్రెడ్ ఇయర్ రింగ్స్

Feb 03 2026
Author: ramya Sridhar
ప్లెయిన్ లాంగ్ థ్రెడ్ డిజైన్

సాధారణ, పొడవైన ప్లెయిన్ థ్రెడ్ చెవిపోగులు గుండ్రని ముఖాన్ని సన్నగా చూపిస్తాయి. 2 గ్రాముల బంగారంతో చేసిన ఈ డిజైన్ రోజువారీ వాడకానికి, ఆఫీసుకు కూడా బాగుంటుంది.

Image credits: etsy.com
కట్‌వర్క్ థ్రెడ్ చెవిపోగులు

సున్నితమైన కట్‌వర్క్ డిజైన్ ఈ థ్రెడ్ చెవిపోగులను స్టైలిష్‌గా చేస్తుంది. ఇవి గుండ్రని ముఖానికి షార్ప్ లుక్ ఇస్తాయి. సాంప్రదాయ, ఆధునిక దుస్తులతో బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
ముత్యాల డిటైలింగ్ థ్రెడ్ చెవిపోగులు

చిన్న ముత్యాలున్న థ్రెడ్ చెవిపోగులు ముఖానికి ఎలిగెంట్ టచ్ ఇస్తాయి. 2 గ్రాముల బరువుతో ఇవి తేలికగా ఉంటాయి. పండుగలు, పార్టీలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

Image credits: gujjadiswarna
మ్యాట్ ఫినిష్ థ్రెడ్ డిజైన్

మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ థ్రెడ్ చెవిపోగులు ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. మినిమలిస్ట్ నగలు ఇష్టపడేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram @caratlane
డ్యూయల్ టోన్ థ్రెడ్ చెవిపోగులు

ఎల్లో గోల్డ్ తో పాటు తెలుపు లేదా రోజ్ గోల్డ్ టచ్ ఉన్న థ్రెడ్ చెవిపోగులు ముఖానికి బ్రైట్ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ 2 గ్రాముల డిజైన్ తేలికైనది, స్టైలిష్, ట్రెండీగా ఉంటుంది.

Image credits: meesho.com

