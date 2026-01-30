Telugu

తక్కువ ధరకే వచ్చే ఆక్సిడైజ్డ్ బ్రాస్‌లెట్ డిజైన్లు

life Jan 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram- jewelsstar_
మిర్రర్ వర్క్ కఫ్ బ్రాస్‌లెట్

మిర్రర్ వర్క్ కఫ్ బ్రాస్‌లెట్‌ ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇది పట్టు చీరలు, ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్‌లతో చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram-
ఝుంకీ ఘుంగ్రూ ఆక్సిడైజ్డ్ బ్రాస్‌లెట్

ఈ గాజు బ్రాస్‌లెట్ డిజైన్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. దీని ధర రూ.200 లోపే ఉంటుంది. దీన్ని రంగురంగుల గాజులతో లేదా సింపుల్‌గా సింగిల్‌గా కూడా ధరించవచ్చు.

Image credits: instagram-
స్టోన్ ఆక్సిడైజ్డ్ యాంటిక్ బ్రాస్‌లెట్

చిన్న చిన్న రాళ్లతో ఉన్న ఆక్సిడైజ్డ్ బ్రాస్‌లెట్ కొత్తగా ఉంటుంది.  దీనికి బ్లాక్ స్మోకీ లుక్, చిన్న, పెద్ద రాళ్లు అందాన్ని పెంచుతాయి.

Image credits: instagram-
జాలీ వర్క్ ఆక్సిడైజ్డ్ బ్రాస్‌లెట్

ఈ చిత్రంలో షెల్, ఎనామెల్, కఫ్ ప్యాట్రన్‌లలో మూడు విభిన్న ఆక్సిడైజ్డ్ స్టైల్ బ్రాస్‌లెట్‌లు ఉన్నాయి. వీటిని గాజులా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram- ibisjewel
క్రిసెంట్ మూన్ అడ్జస్టబుల్ బ్రాస్‌లెట్

మణికట్టు సైజుకు సరిపోయే క్రిసెంట్ మూన్ అడ్జస్టబుల్ బ్రాస్‌లెట్‌ ఇది. మార్కెట్లో ఇది రూ.150-200 మధ్య దొరుకుతుంది.

Image credits: instagram-
ఆక్సిడైజ్డ్ చైన్ బ్రాస్‌లెట్

టెంపుల్ జ్యువెలరీ స్ఫూర్తితో రూపొందించిన ఆక్సిడైజ్డ్ చైన్ బ్రాస్‌లెట్ ఇది.  దీనిలోని రాళ్లు, లింకులు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: instagram- kashtbhanjan.imitation
గుజరాతీ ఆక్సిడైజ్డ్ కడా

గుజరాతీ ఆక్సిడైజ్డ్ గాజు ఇది.  మీ ఫ్యాషన్‌ను రెట్టింపు చేస్తుంది. దీన్ని సింగిల్‌గా వేసుకోవచ్చు. ఇవి కాటన్, సిల్క్, ప్రింటెడ్ దుస్తులతో చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram-

