ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి, బాస్ అరవడం, ఆఫీస్ టెన్సన్స్..ఇలా ఇతర కారణాల వల్ల కోపం రావడం సాధారణమే. దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో ఈ చిట్కాలు చూద్దాం.
కోపం వచ్చినప్పుడు గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది. వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వకుండా, కళ్లు మూసుకుని నెమ్మదిగా, లోతుగా శ్వాస తీసుకోండి. ఇది మీ నరాలను శాంతపరిచి, టెన్షన్ను తగ్గిస్తుంది.
కోపం వస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి కాసేపు దూరంగా వెళ్లడం మంచిది. కొంచెం నీళ్లు తాగడం లేదా చిన్న వాక్కి వెళ్లడం వల్ల మీ మూడ్ మారుతుంది. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఇది ఒక సింపుల్ టెక్నిక్.
కోపంలో ఉన్నప్పుడు మీకు మీరే మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ట్రై చేయండి. ఇలా పాజిటివ్గా మిమ్మల్ని మీరే మార్చుకుంటే మీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ మెల్లగా మారుతుంది.
కోపంలో అరవకుండా, మీ మనసులో మాటను ప్రశాంతంగా చెప్పండి. ఎదుటివారిని తిట్టే బదులు, వారి పని వల్ల మీరు ఎలా ఇబ్బంది పడ్డారో మర్యాదగా వివరింంచండి.
కోపాన్ని మీలోనే దాచుకోవద్దు. మీకు నమ్మకమైన స్నేహితుడితో లేదా పై అధికారితో పంచుకోండి. వాళ్లు మీ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, సరైన మార్గం చూపించడానికి తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు.
గడిచిపోయిన చేదు అనుభవాలు, భవిష్యత్తు గురించిన ఆందోళనలు పక్కనపెట్టి, ప్రస్తుతం చేస్తున్న పనిపైనే దృష్టి పెట్టండి. ఇది కోపాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీనికి ధ్యానం, యోగా బాగా ఉపయోగపడతాయి.
Gold bangles: డైలీవేర్ కి గాజులు కావాలా? ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్
Dark Circles: ఇలా చేస్తే వారంలో డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం
Kitchen Tips బియ్యం, పప్పులు పురుగు పట్టకుండా ఎలా స్టోర్ చేయాలో తెలుసా
Summer Fashion: వేసవికి అనువైన స్టైలిష్, కంఫర్టబుల్ కుర్తా సెట్స్