Apricots: ఇవి తింటే చాలు..చూస్తుండగానే బరువు తగ్గిపోతారు

health-life Apr 20 2026
Author: Nandini Arava
ఆప్రికాట్ పండ్లతో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!

సీజనల్ ఫ్రూట్ అయిన ఆప్రికాట్‌తో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. 

కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు

ఆప్రికాట్స్‌లో ఉండే విటమిన్ ఎ, ఇ కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తాయి. వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే కంటి సమస్యలను నివారించి, కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఇవి సహాయపడతాయి.

జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది

వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది. పేగుల ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా మంచిది.

గుండె ఆరోగ్యానికి భరోసా

ఇందులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచడానికి, గుండె స్పందనను క్రమబద్ధంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.

చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది

వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.

బరువు తగ్గడానికి బెస్ట్

ఈ పండ్లలో కేలరీలు చాలా తక్కువ. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన స్నాక్‌గా పనిచేస్తుంది.

రక్తహీనతను నివారిస్తుంది

ఆప్రికాట్స్‌లో ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచి, రక్తహీనత సమస్య రాకుండా నివారిస్తుంది.

