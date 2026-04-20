Apricots: ఇవి తింటే చాలు..చూస్తుండగానే బరువు తగ్గిపోతారు

సీజనల్ ఫ్రూట్ అయిన ఆప్రికాట్తో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి.
ఆప్రికాట్స్లో ఉండే విటమిన్ ఎ, ఇ కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తాయి. వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే కంటి సమస్యలను నివారించి, కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఇవి సహాయపడతాయి.
వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది. పేగుల ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా మంచిది.
ఇందులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచడానికి, గుండె స్పందనను క్రమబద్ధంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
ఈ పండ్లలో కేలరీలు చాలా తక్కువ. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన స్నాక్గా పనిచేస్తుంది.
ఆప్రికాట్స్లో ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచి, రక్తహీనత సమస్య రాకుండా నివారిస్తుంది.
Tea: రోజూ టీ తాగుతున్నారా? ఈ విషయాలు తెలిస్తే షాకవుతారు!
Pain Killer: చిన్న నొప్పికి కూాడా మందులు మింగుతున్నారా? జరిగేది ఇదే
Teeth Whitening: ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో పళ్లు తెల్లగా మెరిసిపోవడం పక్కా!
Cardamom Water: పరగడుపున యాలకుల నీళ్లు తాగితే ఇన్ని లాభాలా?