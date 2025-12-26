New Year 2026: కొత్త సంవత్సరంలో ఈ ఐదు పనులు మాత్రం చేయకూడదు

2026 సంవత్సరం మొదటి రోజు అంటే జనవరి 1న కొన్ని పనులు అస్సలు చేయకూడదు. ఎలాంటి పనులు చేయకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజు ఎవరైనా భిక్షగాడు డబ్బు లేదా భోజనం కోసం వస్తే, వాళ్లను వట్టి చేతులతో పంపొద్దు. మీ శక్తి కొలది ఏదో ఒకటి తప్పకుండా ఇవ్వండి. దీనివల్ల అదృష్టం కలిసివస్తుంది.
జనవరి 1న ఎవరి దగ్గరా అప్పు తీసుకోవద్దు, అప్పు చేసి ఏ వస్తువు కొనొద్దు. ఇలా చేస్తే ఏడాది పొడవునా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. ఇలాంటి పనులకు దూరంగా ఉండండి.
కొత్త ఏడాది రోజు ఎవరితోనూ గొడవ పడొద్దు. లేదంటే ఏడాది పొడవునా ఎవరో ఒకరితో గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. జనవరి 1న ప్రశాంతమైన మనసుతో అందరితో మెలగండి.
జనవరి 1న ఆల్కహాల్ లాంటి ఎలాంటి మత్తు పదార్థాలు తీసుకోకండి. కొత్త ఏడాదికి సాత్వికంగా స్వాగతం పలకండి. గుడికి వెళ్లి భజనలు, కీర్తనలు చేయండి. దీనివల్ల మేలు జరుగుతుంది.
కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజు పొరపాటున కూడా ఎవరి మనసు నొప్పించొద్దు. అంటే ఎవరినీ చెడుగా మాట్లాడొద్దు, అవమానించొద్దు. చెడు ఆలోచనలు మనసులోకి రానివ్వొద్దు. ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి.
