పది గ్రాముల వెండితో తయారయ్యే పట్టీలు ఇవి. అయిదేళ్ల వయసు లోపల ఆడపిల్లలకు ఇవి బాగా నప్పుతాయి.
రూ.3000 రేంజ్లో పూసల ప్యాటర్న్తో ఉన్న వెండి పట్టీల డిజైన్లు ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్లో ఉన్నాయి.
మీ పాప వయసు 1-2 ఏళ్లు అయితే, బరువైన డిజైన్లకు బదులుగా మినిమలిస్టిక్ చైన్ పట్టీలు కొనండి.
సింగిల్ లింక్ చైన్ పట్టీ ఫ్యాషన్తో పాటు అద్భుతమైన సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది స్టైల్, ఫ్యాషన్కు సరైన కాంబో. దీన్ని రూ.1500-2000 రేంజ్లో సులభంగా కొనొచ్చు.
సింగిల్ చైన్పై వచ్చే ఈ పట్టీలు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లో ఉంటాయి. చిన్న వెండి తీగపై వెండి ముత్యాలు గుదిగుచ్చినట్టు ఉంటాయి.
ముత్యాలతో కూడిన 925 వెండి చైన్ అందానికి పర్ఫెక్ట్. ఆన్లైన్ సిల్వర్ స్టోర్స్లో సులభంగా దొరుకుతాయి.
సింగిల్ చైన్పై స్టార్, మూన్ ఉన్న పట్టీని ఎంచుకోండి. ఇది సింగిల్ పీస్గా వస్తుంది. దీన్ని రూ.500-1000లో కొనొచ్చు.
ప్లెయిన్ శారీతో సూపర్ గా సెట్ అయ్యే కాటన్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఇవిగో
అవకాడో తింటే ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా?
మగువల మనసుదోచే బంగారు ముక్కుపుడక డిజైన్స్.. చూసేయండి
నారింజ తొక్కతో ఇలా ముఖానికి మెరుపు