Telugu

చిన్నారుల కోసం న్యూ మోడల్ వెండి పట్టీలు

life Jan 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
Telugu

కొత్త వెండి పట్టీల డిజైన్

పది గ్రాముల వెండితో తయారయ్యే పట్టీలు ఇవి.  అయిదేళ్ల వయసు లోపల ఆడపిల్లలకు ఇవి బాగా నప్పుతాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

పూసల వెండి పట్టీల డిజైన్

రూ.3000 రేంజ్‌లో పూసల ప్యాటర్న్‌తో ఉన్న వెండి పట్టీల డిజైన్లు ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

సింగిల్ చైన్ వెండి పట్టీ

మీ పాప వయసు 1-2 ఏళ్లు అయితే, బరువైన డిజైన్లకు బదులుగా మినిమలిస్టిక్ చైన్ పట్టీలు కొనండి. 

Image credits: instagram
Telugu

లింక్ చైన్ వెండి పట్టీ

సింగిల్ లింక్ చైన్ పట్టీ ఫ్యాషన్‌తో పాటు అద్భుతమైన సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది స్టైల్, ఫ్యాషన్‌కు సరైన కాంబో. దీన్ని రూ.1500-2000 రేంజ్‌లో సులభంగా కొనొచ్చు. 

Image credits: instagram
Telugu

పిల్లల కోసం వెండి పట్టీలు

సింగిల్ చైన్‌పై వచ్చే ఈ పట్టీలు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌లో ఉంటాయి. చిన్న వెండి తీగపై వెండి ముత్యాలు గుదిగుచ్చినట్టు ఉంటాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

స్వచ్ఛమైన వెండి పట్టీల ధర

ముత్యాలతో కూడిన 925 వెండి చైన్ అందానికి పర్ఫెక్ట్. ఆన్‌లైన్ సిల్వర్ స్టోర్స్‌లో సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
Telugu

చంకీ పట్టీల డిజైన్

సింగిల్ చైన్‌పై స్టార్, మూన్ ఉన్న పట్టీని ఎంచుకోండి. ఇది సింగిల్ పీస్‌గా వస్తుంది. దీన్ని రూ.500-1000లో కొనొచ్చు.

Image credits: instagram

ప్లెయిన్ శారీతో సూపర్ గా సెట్ అయ్యే కాటన్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఇవిగో

అవకాడో తింటే ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా?

మగువల మనసుదోచే బంగారు ముక్కుపుడక డిజైన్స్.. చూసేయండి

నారింజ తొక్కతో ఇలా ముఖానికి మెరుపు