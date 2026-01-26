Telugu

అవకాడో తింటే ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా?

food-life Jan 26 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:freepik
గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా రోజూ అవకాడో తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

Image credits: Getty
అవకాడో బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన మోనోశాచురేటెడ్ కొవ్వులు, అధిక ఫైబర్ ఉండటం వల్ల అవకాడో బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
అవకాడో ఆందోళనను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

బి విటమిన్లు, మెగ్నీషియం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉండటం వల్ల అవకాడో ఆందోళనను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెదడు ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి

అవకాడోలలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ముఖ్యంగా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెదడు ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది

అవకాడోను రోజూ తినడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, మొత్తం మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

Image credits: freepik
కంటి చూపు కోసం..

కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడే లుటిన్, జియాక్సంతిన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు అవకాడోలో ఉన్నాయి. 

Image credits: Getty
ఎముకలను రక్షిస్తుంది

ఎముకల ఆరోగ్యానికి సహాయపడే విటమిన్ కె, మెగ్నీషియం, ఫోలేట్ అవకాడోలో ఉన్నాయి. 

Image credits: Social Media

