స్టోన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సన్నటి వెండి చైన్ ఆఫీస్కు వెళ్లే అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ డిజైన్ అందంగా, మన్నికగా ఉంటుంది.
సైడ్ లాకెట్ తో వచ్చిన ఈ డబుల్ లేయర్ చైన్ వేసుకుంటే సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది. మోడ్రన్ డ్రెస్సులపైకి చక్కగా సరిపోతుంది.
డబుల్ స్టార్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ దారం లాంటి సన్నటి చైన్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఈ చైన్ మంచి ఎంపిక.
స్టార్, హాఫ్ మూన్ డిజైన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ డబుల్ లేయర్ చైన్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది.
సన్నటి గొలుసుకు టియర్ డ్రాప్ లాకెట్ ఉన్న ఈ డిజైన్ అన్ని వయసుల వారికి సెట్ అవుతుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.
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