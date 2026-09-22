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లేటెస్ట్ డిజైన్ వెండి చైన్లు.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్!

life Sep 22 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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స్టోన్ లాకెట్ సిల్వర్ చైన్

స్టోన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సన్నటి వెండి చైన్ ఆఫీస్‌కు వెళ్లే అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ డిజైన్ అందంగా, మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
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లీఫ్ లాకెట్ చైన్

సైడ్ లాకెట్ తో వచ్చిన ఈ డబుల్ లేయర్ చైన్ వేసుకుంటే సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది. మోడ్రన్ డ్రెస్సులపైకి చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: Pinterest
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స్టార్ లాకెట్ చైన్

డబుల్ స్టార్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ దారం లాంటి సన్నటి చైన్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
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ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ చైన్

ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఈ చైన్ మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Pinterest
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డబుల్ లేయర్ చైన్

స్టార్, హాఫ్ మూన్ డిజైన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ డబుల్ లేయర్ చైన్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Pinterest
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టియర్ డ్రాప్ లాకెట్

సన్నటి గొలుసుకు టియర్ డ్రాప్ లాకెట్ ఉన్న ఈ డిజైన్ అన్ని వయసుల వారికి సెట్ అవుతుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest

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