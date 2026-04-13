బంగారు రంగు బేస్పై పొదిగిన తొమ్మిది రత్నాలు ఈ గాజులకు రాయల్ లుక్ను అందిస్తాయి. ప్రతి మహిళ చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచేస్తాయి.
ఈ గాజులో నవరత్నాలతో పాటు చక్కటి కుందన్ పనితనం కూడా ఉంటుంది. ఇది గాజుకు ట్రెడిషనల్ లుక్ను ఇస్తుంది.
నవరత్నాలు, మీనాకారి పనితనం ఈ గాజులకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. ఇది అన్ని చీరలపై ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
యాంటిక్ ఫినిష్తో డిజైన్ చేసిన ఈ పెద్ద పాతకాలపు గాజు ఎంతో రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది మరింత సంప్రదాయకంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
చక్కటి ఫిలిగ్రీ జాలీ వర్క్ మధ్యలో పొదిగిన నవరత్నాలతో ఈ గాజు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇది బరువు తక్కువగా ఉంటుంది.
డైమండ్ కట్ డిజైన్లో పొదిగిన నవరత్నాలతో అలంకరించిన ఈ గాజులు సింపుల్ గా కనిపిస్తాయి.
ఫ్యూజన్ గాజులు సాంప్రదాయ నవరత్నాలను ఆధునిక డిజైన్తో మిళితం చేస్తాయి. ఇది ట్రెండీ లుక్ను ఇస్తుంది.
Idli:పప్పు నానపెట్టేటప్పుడు ఇదొక స్పూన్ వేస్తే ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయి
White Hair: తెల్లజుట్టును నల్లగా మార్చే పదార్థాలు ఇవే
Curry Leaf: ఎండాకాలంలో ఇలా చేస్తే కరివేపాకు గుబురుగా పెరుగుతుంది
Gold Plating Bangles: రూ.250కే వచ్చే గోల్డ్ ప్లేటింగ్ గాజుల డిజైన్లు