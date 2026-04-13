నవరత్న గాజులు.. చేతికి ఒక్కటి వేసుకున్నా అందమే

life Apr 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:PINTEREST
రాయల్ గోల్డ్ నవరత్న గాజులు

బంగారు రంగు బేస్‌పై పొదిగిన తొమ్మిది రత్నాలు ఈ గాజులకు రాయల్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.  ప్రతి మహిళ చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచేస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
కుందన్ స్టైల్ నవరత్న గాజులు

ఈ గాజులో నవరత్నాలతో పాటు చక్కటి కుందన్ పనితనం కూడా ఉంటుంది. ఇది గాజుకు ట్రెడిషనల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. 

Image credits: PINTEREST
మీనాకారి నవరత్న గాజులు

నవరత్నాలు, మీనాకారి పనితనం ఈ గాజులకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. ఇది అన్ని చీరలపై ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
యాంటిక్ ఫినిష్ నవరత్న బ్రాస్‌లెట్

యాంటిక్ ఫినిష్‌తో డిజైన్ చేసిన ఈ పెద్ద పాతకాలపు గాజు ఎంతో రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.  ఇది మరింత సంప్రదాయకంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.

Image credits: ishhaara.com
ఫిలిగ్రీ నవరత్న గాజులు

చక్కటి ఫిలిగ్రీ జాలీ వర్క్ మధ్యలో పొదిగిన నవరత్నాలతో ఈ గాజు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇది బరువు తక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: PINTEREST
డైమండ్ కట్ నవరత్న గాజులు

డైమండ్ కట్ డిజైన్‌లో పొదిగిన నవరత్నాలతో అలంకరించిన ఈ గాజులు సింపుల్ గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
మోడ్రన్ ఫ్యూజన్ నవరత్న గాజులు

ఫ్యూజన్ గాజులు సాంప్రదాయ నవరత్నాలను ఆధునిక డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తాయి. ఇది ట్రెండీ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: INSTAGRAM

