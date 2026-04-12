Idli:పప్పు నానపెట్టేటప్పుడు ఇదొక స్పూన్ వేస్తే ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయి

food-life Apr 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
Telugu

ఇడ్లీకి కావాల్సినవి ఇవే...

1కప్పు మినపప్పు, 3 కప్పుల ఇడ్లీ బియ్యం తో పాటు..  మినపప్పు నానపెట్టినప్పుడు అందులో 1 స్పూన్ మెంతులు, రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఉంటే చాలు. 

Telugu

నానబెట్టేటప్పుడు ఈ ట్రిక్

మినపప్పు నానబెట్టేటప్పుడు, అందులో ఒక చెంచా మెంతులు వేయండి. ఇది ఇడ్లీలు మెత్తగా రావడానికి, పిండి బాగా పులియడానికి (Fermentation) సహాయపడుతుంది.

Telugu

పిండి రుబ్బే విధానం

మినపప్పును నునుపుగా, మెత్తగా అయ్యేంతవరకు రుబ్బాలి. బియ్యాన్ని మాత్రం రవ్వలా కొంచెం బరకగా రుబ్బుకోవాలి.

Telugu

పిండి పులియబెట్టడం

రుబ్బిన పిండిని కనీసం 8-10 గంటల పాటు వెచ్చని ప్రదేశంలో ఉంచండి. ఇడ్లీలు వేసే ముందు మాత్రమే ఉప్పు కలపాలి.

Telugu

ఉడికించే పద్ధతి

మీడియం మంట మీద కేవలం 10-12 నిమిషాలు ఉడికించండి. ఎక్కువ సేపు ఉడికిస్తే ఇడ్లీలు గట్టిగా అవుతాయి. సరైన కొలతలు, పిండి సరిగ్గా పులిస్తేనే ఇడ్లీలు దూదిలా మెత్తగా వస్తాయి.

