Telugu

మందులు లేకుండా యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించే చిట్కాలు

life Dec 12 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలి...

యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలోని వ్యర్థాలన్నీ బయటకు పోతాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

ప్యూరిన్లు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినొద్దు

ప్యూరిన్లు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. కాబట్టి వాటిని నియంత్రించాలి.

Image credits: Getty
Telugu

ఫైబర్

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.

Image credits: freepik
Telugu

చక్కెర వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలి

చక్కెర, తీపి పానీయాల వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను పెంచుతాయి.

Image credits: getty
Telugu

పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తినాలి

పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తినాలి. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి ఉండే ఆహారాలు. ఇవి యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గించుకోవాలి

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు తగ్గించుకుని, ఆరోగ్యకరమైన బరువును మెయింటైన్ చేయడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడొచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

వ్యాయామం చేయాలి

రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

Image credits: Getty
Telugu

ఆల్కహాల్ కి దూరంగా ఉండాలి.

ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల  శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరగడానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి దానికి దూరంగా ఉండాలి.

Image credits: Getty

2 గ్రాముల్లో డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్

చలికాలంలో జుట్టు రాలకుండా ఈ చిన్న పని చేయండి

రాత్రిపూట అన్నం మానేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?

మగువలు మెచ్చే చున్రీ చీరలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో