2 గ్రాముల్లో డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్

2 నుంచి 3 గ్రాముల్లో ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మనకు లభిస్తాయి. చూడటానికి క్యూట్ గా ఉంటాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగా సూట్ అవుతాయి.
ఈ యాంటిక్ మోడల్ గోల్డ్ టాప్స్ కూడా డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. వాటికి చిన్న ముత్యాలు అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
బంగారు చెవిపోగుల్లో కొత్తదనం కావాలంటే, బెంగాలీ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే ఫిష్ ఇయర్ టాప్స్ కొనండి. ఇవి కట్, జాలీ వర్క్తో ఉంటాయి. ఇవి చెవులకు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.
యువతులు సింపుల్గా, ఆకర్షణీయంగా ఉండే చెవిపోగులను ఇష్టపడుతున్నారు. మీరు కూడా అలాంటివి కావాలనుకుంటే హాఫ్ ఫిష్ స్టడ్ను ఎంచుకోండి. దీన్ని కస్టమైజ్ చేయించుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది.
మీనాకారీ టియర్ డ్రాప్ డిజైన్తో వేలాడే బంగారు టాప్స్ రోజూ పెట్టుకోవడానికి సరైన ఎంపిక. వీటిని ఆఫీసుకు కూడా వేసుకుని వెళ్లొచ్చు. నగల షాపులో సింపుల్ నుంచి హెవీ డిజైన్లు దొరుకుతాయి.
జాలీ వర్క్, హార్ట్ షేప్లో ఉండే ఇలాంటి టాప్స్ సిల్క్, బెనారసీ చీరలపై అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి 3-4 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి. వీటిని స్వచ్ఛమైన బంగారంతో కూడా చేయించుకోవచ్చు.
ఎక్కువ హంగులు వద్దనుకుంటే, మీనాకారీ, రాళ్లు, పూసల పనితనంతో వచ్చే సింపుల్ టాప్స్ ఎంచుకోండి. ఇవి తేలికగా ఉన్నా, బరువుగా కనిపిస్తాయి. వీటిని ఏ నగల దుకాణంలోనైనా కొనొచ్చు.
