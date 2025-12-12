చలికాలంలో జుట్టు రాలకుండా ఈ చిన్న పని చేయండి

చుండ్రు, పొడిబారిపోవడం వల్ల తలపై ఉన్న చర్మం జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతాయి. సున్నితమైన స్క్రబ్ లేదా టీ ట్రీ ఆధారిత ఉత్పత్తులతో తలపై ఉన్న చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
చలికాలంలో నీరసంగా, బలహీనతగా ఉంటుంది. జుట్టు అధికంగా రాలిపోతుంది. గుడ్లు, పప్పులు, బాదం, అవిసె గింజలు, పాలకూర వంటివి ఆహారంలో చేర్చుకోండి.
వేడి అనేది జుట్టు కుదుళ్లను దెబ్బతీస్తుంది. జుట్టును సహజంగానే ఆరనివ్వాలి తప్ప హెయిర్ డ్రయ్యర్ వాడకపోవడమే మంచిది.
కలబంద, పెరుగు, మెంతులు లేదా కొబ్బరి పాలతో చేసిన సహజ హెయిర్ మాస్క్ జుట్టుకు పోషణనిచ్చి, రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.
కఠినమైన షాంపూలు చలికాలంలో జుట్టును మరింత బలహీనపరుస్తాయి. మృదువైన, తేలికపాటి, సల్ఫేట్ లేని షాంపూను ఉపయోగించండి.
వేడి నీరు తలపై ఉన్న చర్మంలోని సహజ నూనెలను తొలగిస్తుంది. గోరువెచ్చని నీటిని వాడండి. దీనివల్ల పొడిబారడం తగ్గి జుట్టు రాలడం ఆగుతుంది.
చలికాలంలో తల చర్మం పొడిబారి జుట్టు రాలడం పెరుగుతుంది. వారానికి 2 నుంచి 3 సార్లు గోరువెచ్చని కొబ్బరి, బాదం లేదా ఆలివ్ నూనెతో మసాజ్ చేయండి.
రాత్రిపూట అన్నం మానేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?
మగువలు మెచ్చే చున్రీ చీరలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో
థైరాయిడ్ ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సినవి ఇవే
పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. ధర ఎంతో తెలుసా?