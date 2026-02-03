Telugu

ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే పాములు అస్సలే రావు!

Author: Kavitha G Image Credits:Getty
తులసి

తులసి మొక్క ఘాటైన వాసన కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొక్క పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది.

Image credits: Getty
బంతి మొక్క

బంతి మొక్క కూడా ఘాటైన వాసన కలిగి ఉంటుంది. దీని వాసన పాములు తట్టుకోలేవు.

Image credits: Social media
వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లి ఘాటైన వాసన పాములకు పడదు. దీన్ని ఇంట్లో పెంచడం వల్ల పాములు దూరంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
రోజ్‌మేరీ

రోజ్‌మేరీ మొక్కను ఇంట్లో పెంచడం వల్ల పాములు, కీటకాలు దూరంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
లావెండర్

లావెండర్ సువాసన వెదజల్లే మొక్క. కానీ దీని వాసన పాములకు నచ్చదు.

Image credits: Getty
వార్మ్‌వుడ్

వార్మ్‌వుడ్ మొక్క ఇంట్లో ఈజీగా పెరుగుతుంది. ఇది పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది.

Image credits: Getty
లెమెన్ గ్రాస్

లెమెన్ గ్రాస్ నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసనను పాములు తట్టుకోలేవు. 

Image credits: Getty

