ప్రతిరోజు ఓట్స్ తినడం వల్ల కలిగే 5 లాభాలు ఇవే!

food-life Feb 03 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Freepik
షుగర్ లెవెల్స్

ఓట్స్, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరిచి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణకు సహాయపడతాయి. 

స్థిరమైన శక్తి

ఓట్స్ తినడం వల్ల జీర్ణక్రియకు మేలు జరుగుతుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గుతుంది. స్థిరమైన శక్తి వస్తుంది.

రక్తపోటు నియంత్రణ

ఓట్స్ లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. 

అతి ఆకలి

ఓట్స్ లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది అతిగా తినడాన్ని నియంత్రిస్తుంది.  

మలబద్ధకం

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఓట్స్, ఆరోగ్యకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియాను ప్రోత్సహిస్తాయి. మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తాయి.

