Mosquito: ఈ ఒక్క నూనె వాడితే.. ఇంట్లోకి ఒక్క దోమ కూడా రాదు

దోమలను తరిమికొట్టడానికి మనం వాడే కెమికల్ స్ప్రేలు, కాయిల్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా దోమలు ఎలా తరిమి కొట్టాలో తెలుసుకుందాం
దోమలను తరిమికొట్టడంలో వేప నూనె చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది కేవలం నమ్మకం మాత్రమే కాదు, సైన్స్ కూడా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించింది.
వేపలో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. దీని వాసన దోమలకు అస్సలు నచ్చదు. వేప నూనెలో కొద్దిగా కర్పూరం కలిపి దీపం వెలిగించండి. ఆ పొగకు దోమలు వెంటనే ఇంట్లోంచి పారిపోతాయి.
వేప నూనెలో ఉండే ఘాటైన వాసన దోమల ఆకలిని, సంతానోత్పత్తి వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది.
వేపలో ఉండే ఈ రసాయనానికి దోమలను తరిమికొట్టే శక్తి ఉంది. ఇది దోమలు కుట్టకుండా నివారించేందుకు 'న్యాచురల్ రిపెల్లెంట్'గా పనిచేస్తుంది.
కెమికల్ స్ప్రేలతో పోలిస్తే, వేప నూనె దీపం వెలిగించడం లేదా ఒంటికి రాసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ సేపు దోమలు దూరంగా ఉంటాయి.
Silver Bracelets: కళ్లు చెదిరే డిజైన్లో సిల్వర్ బ్రేస్లెట్స్.. ఇవిగో
Papaya: బొప్పాయిని రెగ్యులర్ గా తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
Gold Earrings: తక్కువ బడ్జెట్ లో అమ్మాయిలు మెచ్చే బంగారు జుంకాలు
Idli: తెల్లటి ఇడ్లీ కాదు.. హెల్దీగా పాలకూర ఇడ్లీ, ఎలా చేయాలో తెలుసా?