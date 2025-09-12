మీ ఇంట్లో దోమలు ఎక్కువగా ఉంటే రెండు పదార్థాలను నీళ్లలో కలిపి ఇంటిని తుడవండి. ఇంట్లో దోమలు లేకుండా పోతాయి.
దాల్చిన చెక్కతో కూడా దోమలను లేకుండా చేయొచ్చు. దీని వాసన దోమలకు అస్సలు నచ్చదు కాబట్టి.. దీనివల్ల దోమలు ఇంట్లో ఉండవు.
దాల్చిన చెక్కను నీళ్లలో వేసి మరిగించండి. వీటిని బకెట్ నీళ్లలో పోసి ఇంటిని తుడిస్తే ఇంట్లోకి దోమలు రావు. చీమలు రావు.
వెనిగర్ తో కూడా ఇంట్లో ఉన్న దోమలు పారిపోయేలా చేయొచ్చు. ఇందుకోసం బకెట్ నీళ్లలో ఒక కప్పు వెనిగర్ ను వేసి ఇంటిని తుడవండి. దీనితో ఫ్లోర్ శుభ్రం అవుతుంది. దోమలు కూడా రావు.
ఈ రెండు పదార్థాలు సహజమైనవి కాబట్టి వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు రావు. ఇవి పిల్లలకు, పెంపుడు జంతువులకు కూడా ఎలాంటి హాని చేయవు.
సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే శరీరంలో జరిగే మార్పులివే
ఇలాంటి వంట సామాన్లను మాత్రం కొనకండి
బిర్యానీ ఆకులను ఇందుకోసం కూడా వాడొచ్చు
హెల్మెట్ ను వేరే వాళ్లకు ఇస్తే ఏమౌతుందో తెలుసా?