దీనితో ఇళ్లు తుడిస్తే ఒక్క దోమ కూడా ఉండదు

life Sep 12 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:gemini
దోమల బెడద

మీ ఇంట్లో దోమలు ఎక్కువగా ఉంటే రెండు పదార్థాలను నీళ్లలో కలిపి ఇంటిని తుడవండి. ఇంట్లో దోమలు లేకుండా పోతాయి. 

Image credits: Freepik
దాల్చిన చెక్క

దాల్చిన చెక్కతో కూడా దోమలను లేకుండా చేయొచ్చు. దీని వాసన దోమలకు అస్సలు నచ్చదు కాబట్టి.. దీనివల్ల దోమలు ఇంట్లో ఉండవు. 

Image credits: Getty
ఎలా ఉపయోగించాలి?

దాల్చిన చెక్కను నీళ్లలో వేసి మరిగించండి. వీటిని బకెట్ నీళ్లలో పోసి ఇంటిని తుడిస్తే ఇంట్లోకి దోమలు రావు. చీమలు రావు. 

Image credits: Social Media
వినెగర్

వెనిగర్ తో కూడా ఇంట్లో ఉన్న దోమలు పారిపోయేలా చేయొచ్చు. ఇందుకోసం బకెట్ నీళ్లలో ఒక కప్పు వెనిగర్ ను వేసి ఇంటిని తుడవండి. దీనితో ఫ్లోర్ శుభ్రం అవుతుంది. దోమలు కూడా రావు. 

Image credits: social media
దుష్ప్రభావాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?

ఈ రెండు పదార్థాలు సహజమైనవి కాబట్టి వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు రావు. ఇవి పిల్లలకు, పెంపుడు జంతువులకు కూడా ఎలాంటి హాని చేయవు. 

Image credits: pinterest

