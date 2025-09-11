వేరేవారు వాడిన హెల్మెట్ ను వాడటం వల్ల తేమ, చెమట వల్ల తలలో చుండ్రు ఏర్పడుతుంది. దీంతో దురద, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
మీ ఫ్రెండ్ తలలో పేలు ఉంటే గనుక అవి హెల్మెట్ లోపల ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ హెల్మెట్ ను మీరు ధరించినప్పుడు పేలు మీ తలలోకి ఎక్కుతాయి.
హెల్మెట్ లో చెమట, తేమ, దుమ్ము, ధూళి వల్ల మీకు స్కిన్ అలెర్జీ, దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
మీ ఫ్రెండ్ కు చుండ్రు సమస్య గనుక ఉంటే అది హెల్మెట్ ద్వారా మీకు కూడా వ్యాపించే అవకాశం ఉంది.
హెల్మెట్లో చెమట పేరుకుపోతే దాని నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. ఇలాంటి దాన్ని మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు మీ జుట్టులో కూడా దుర్వాసన వస్తుంది.
హెల్మెట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా మీ నుదిటిపై మొటిమలు అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో సైజు హెల్మెట్ వస్తుంది. అయితే మీరు గనుక తప్పుడు సైజు హెల్మెట్ ను వాడితే మెడనొప్పి, తలనొప్పి వస్తాయి.
ఇలాంటి సమస్యలేం రాకూడదంటే మీరు ఇతరులతో హెల్మెట్ ను షేర్ చేసుకోకండి. ఒకవేళ షేర్ చేసుకుంటే హెల్మెట్ లోపల క్రిమిసంహారిణిని వాడండి.హెయిర్ కవర్ లేకుండా హెల్మెట్ ను పెట్టుకోకండి.
