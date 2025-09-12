గిన్నెలను తోమడం చాలా బోరింగ్ పని. ముఖ్యంగా గిన్నెలకు అంటుకున్న కొన్ని మరకలు అస్సలు పోవు. ఇలాంటి వాటిని బిర్యానీ ఆకుతో సులువుగా పోగొట్టొచ్చు.
ఇందుకోసం బిర్యానీ ఆకులను నీళ్లలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఈ నీళ్లలో గిన్నెలను కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి. దీనివల్ల మరకలు సులువుగా పోతాయి.
చేపలు, గుడ్డు, మాంసం, వెల్లుల్లి వంటి వాసనలను పోగొట్టడానికి కూడా మీరు బిర్యానీ ఆకులను ఉపయోగించొచ్చు అలాగే కట్టింగ్ బోర్ట్, గిన్నెల వాసన కూడా పోయేలా చేయొచ్చు.
బిర్యానీ ఆకులతో దుర్వాసనను మాాత్రమే కాదు.. బ్యాక్టీరియాను కూడా నాశనం చేయొచ్చు. ఈ ఆకుల్లో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు బ్యాక్టీరియాను చంపడానికి సహాయపడతాయి.
సబ్బు అవసరం లేకుండా మీరు బిర్యానీ ఆకులతోనే కడగొచ్చు. బిర్యానీ ఆకులు పాత్రలకున్న మురికిని తొలగించి పాత్రలను క్లీన్ చేస్తాయి.
మనం వాడే సబ్బుల్లో ఎన్నో రకాల కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఇవి సెన్సిటీవ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి అలెర్జీ కలిగిస్తాయి. అదే మీరు బిర్యానీ ఆకులను వాడితే ఇలాంటి సమస్యలేం ఉండవు.
వంటింట్లో దుర్వాసనను పోగొట్టి, మంచి వాసన రావడానికి బిర్యానీ ఆకు బాగా సహాయపడుతుంది.
